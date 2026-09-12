Xabi Alonso no se mordió la lengua en su análisis posterior al partido después de ver cómo su Chelsea dejaba escapar su ventaja en Stamford Bridge. Fue el segundo partido de liga consecutivo en el que el conjunto blue no logró conservar una ventaja, después de haber sufrido un destino similar el pasado fin de semana, cuando el gol inicial de Morgan Rogers fue remontado en una derrota por 2-1 ante el Arsenal. El español expresó una gran frustración por la falta de consistencia mostrada por sus jugadores, y sugirió que un breve periodo de dominio estuvo ni mucho menos cerca de ser suficiente para asegurar los tres puntos en la Premier League.

En declaraciones a BBC Sport tras el pitido final, el exentrenador del Bayer Leverkusen afirmó: "Estamos decepcionados con el resultado. Queríamos ganar. Tenemos que estar decepcionados con algunas partes de la actuación, especialmente cuando teníamos la ventaja. Fuimos demasiado blandos en el gol del empate. Podemos hacerlo mucho mejor. Jugar bien durante 15 o 20 minutos no es suficiente. Tienes que estar a tu mejor nivel durante 90 minutos. Hay momentos en los que no somos capaces de mantener ese impulso y esa intensidad. Sin duda podríamos haber hecho más porque tuvimos ocasiones".