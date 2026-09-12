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«Recibimos lo que merecimos»: Xabi Alonso admite que el Chelsea debe mejorar tras el revés ante el Hull City
Alonso exige más a unos Blues decepcionantes
Xabi Alonso no se mordió la lengua en su análisis posterior al partido después de ver cómo su Chelsea dejaba escapar su ventaja en Stamford Bridge. Fue el segundo partido de liga consecutivo en el que el conjunto blue no logró conservar una ventaja, después de haber sufrido un destino similar el pasado fin de semana, cuando el gol inicial de Morgan Rogers fue remontado en una derrota por 2-1 ante el Arsenal. El español expresó una gran frustración por la falta de consistencia mostrada por sus jugadores, y sugirió que un breve periodo de dominio estuvo ni mucho menos cerca de ser suficiente para asegurar los tres puntos en la Premier League.
En declaraciones a BBC Sport tras el pitido final, el exentrenador del Bayer Leverkusen afirmó: "Estamos decepcionados con el resultado. Queríamos ganar. Tenemos que estar decepcionados con algunas partes de la actuación, especialmente cuando teníamos la ventaja. Fuimos demasiado blandos en el gol del empate. Podemos hacerlo mucho mejor. Jugar bien durante 15 o 20 minutos no es suficiente. Tienes que estar a tu mejor nivel durante 90 minutos. Hay momentos en los que no somos capaces de mantener ese impulso y esa intensidad. Sin duda podríamos haber hecho más porque tuvimos ocasiones".
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Los errores defensivos pasan factura en Stamford Bridge
El partido comenzó de forma brillante para los locales cuando Rogers superó a Konstantinos Tzolakis para abrir el marcador a los siete minutos. Sin embargo, la ventaja del Chelsea se desmoronó rápidamente por varios errores defensivos costosos. Jorrel Hato calculó mal un balón botando dentro de su propia área y regaló el empate a Mohamed Belloumi, antes de que el extremo argelino volviera a golpear instantes después con un disparo que desvió Levi Colwill para adelantar al Hull City, antes de que más tarde Joao Pedro rescatara un punto para el Chelsea al mandar a la escuadra una asistencia de Cole Palmer.
Al reflexionar sobre la naturaleza del encuentro y las oportunidades perdidas para sumar los tres puntos, Alonso admitió que su equipo tuvo suerte de no perder, al tiempo que lamentó su incapacidad para transformar la presión final en una victoria. "Tuvimos una o dos buenas ocasiones para marcar el gol de la victoria, pero sigues quedando expuesto", explicó el técnico. "No estoy contento. Podemos hacerlo mejor. Conseguimos lo que merecimos".
La nueva era requiere tiempo y control
A pesar del contratiempo, Alonso mantuvo el foco en el proyecto a largo plazo que está actualmente en marcha en el oeste de Londres. El Chelsea había disfrutado de un brillante inicio de campaña con victorias de muchos goles ante el Fulham por 3-2 y el Brighton por 4-3, antes de que la dinámica se frenara con una derrota por 2-1 ante el Arsenal y el empate del sábado. Con una plantilla renovada y un nuevo cuerpo técnico, el entrenador subrayó que construir un bloque cohesionado es un proceso gradual, y señaló que la falta de control vista ante el Hull es un síntoma de un equipo que todavía está encontrando su identidad bajo su liderazgo.
"Necesitamos ser más sólidos y tener más control. Nuevos jugadores y nuevo cuerpo técnico. Este es el proceso. En unos meses estoy seguro de que podremos controlar mejor", añadió Alonso, al pedir paciencia mientras integra a sus fichajes de verano.
- AFP
El parón internacional ofrece al Chelsea la oportunidad de resetearse
El Chelsea centrará ahora su atención en la visita del viernes al Brentford, su último partido antes del parón internacional. La próxima pausa en el calendario nacional dará a Alonso un valioso tiempo para reagruparse y perfeccionar su planteamiento táctico antes de que el Chelsea reanude su campaña en la Premier League contra el Bournemouth en Stamford Bridge el 10 de octubre.
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