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Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Rechazó suceder a Yaisle en el Al-Ahly: el "clon de Guardiola", solución propuesta para la crisis del Newcastle

Fulham vs Newcastle
Fulham
Newcastle
Premier League
M. Jaissle
P. Guardiola
A. Slot
Al Ahli
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El técnico alemán, bajo presión

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Parece que los días del alemán Matthias Jaissle al frente del Newcastle United podrían estar contados, después de que los resultados del equipo cayeran y aumentara la presión de la afición sobre él.

El Newcastle encajó dos derrotas consecutivas ante el Everton, lo que incrementó las dudas sobre la capacidad de Jaissle para corregir el rumbo, luego de que la afición lanzara silbidos contra él y sus jugadores en las últimas semanas, debido a la escasa eficacia ofensiva y la fragilidad defensiva.

Jaissle asumió el cargo como sucesor de Eddie Howe, en una misión que no fue sencilla, especialmente con la orientación del club hacia un cambio en su política en el mercado de fichajes, después de que sus incorporaciones de verano se limitaran a jugadores que no superan los 24 años, dentro de un plan para construir un equipo joven a largo plazo.

Sin embargo, esta orientación no impidió el aumento de las exigencias de un cambio técnico, pues un sector de la afición del Newcastle considera que el equipo necesita un entrenador con más experiencia y capacidad para imponer sus ideas tácticas.

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  • El rechazo del Al-Ahly: ¿será Slot la solución para reactivar el proyecto del Newcastle?

    En un reportaje del periodista Angus Sinclair en el sitio Football FanCast, se puso sobre la mesa el nombre del neerlandés Arne Slot, exdirector técnico del Liverpool, para tomar las riendas del Newcastle en lugar de Jaissle.

    Señaló que el entrenador neerlandés estuvo entre los nombres que el Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudí tenía en la mira para asumir la dirección técnica del Al-Ahli, como sucesor de Jaissle, durante el pasado verano, pero rechazó la oferta, prefiriendo esperar una oportunidad para regresar a trabajar en Europa.

    Pese al final no ideal de su etapa con el Liverpool, Slot dejó una fuerte impresión durante su primera temporada en la Premier League 2024-2025, cuando dirigió al equipo hacia un fútbol ofensivo potente, cosechando amplios elogios gracias a sus ideas tácticas y a su atención al detalle.

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  • ¿El doble de Guardiola? Precisión táctica y apego a los principios

    El informe citó a Michael Funk, exdefensa del Manchester City, quien comparó a Slot con el español Pep Guardiola, por su precisión táctica y su apego a sus principios como entrenador.

    El autor del informe considera que Slot supera a Yaisle en el aspecto técnico, y que es capaz de reconstruir al Newcastle y superar lo que logró el anterior entrenador Eddie Howe, si consigue recuperar el nivel que mostró durante su primera temporada con el Liverpool.

    Howe había dejado una huella destacada en la historia del Newcastle, después de llevar al equipo a la Liga de Campeones de Europa en dos ocasiones y de coronarse con él en la Copa de la Liga inglesa en 2025, poniendo fin a una espera de 70 años del club por un gran título nacional.

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