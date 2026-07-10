Según Sky, el BVB contactó al exjugador del Mainz, pero el futbolista de 22 años decidió quedarse en el RB Leipzig y seguir la línea de la segunda vuelta.
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Las negociaciones entre Leipzig y Brighton & Hove Albion, club de origen de Gruda, están en su recta final. Los Seagulls, con los que el internacional alemán tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, han acordado con Leipzig un modelo de traspaso a medida.
Según «kicker»,hay un acuerdo preliminar para prorrogar la cesión un año más. El pacto incluye una cláusula de compra obligatoria para el Leipzig, ligada a un bajo número de partidos oficiales, lo que la convierte casi en una formalidad.
- Getty Images Sport
Si el Leipzig ficha a Gruda, el Mainz también se beneficiará
El valor total del acuerdo alcanza los 30 millones de euros, incluyendo cuota de cesión, traspaso fijo y posibles bonificaciones.
Así, el Leipzig paga casi lo mismo que el Brighton abonó en verano de 2024 al 1. FSV Mainz 05 (31,5 millones de euros) por el traspaso base. Además, el Mainz se reservó entonces un porcentaje de la reventa, por lo que recibirá otro ingreso por este fichaje.
Brajan Gruda, a punto de volver al RB Leipzig
Para este jugador de 22 años, quedarse en Leipzig le brinda estabilidad. En Inglaterra sufrió lesiones: en un año y medio con el Brighton jugó 39 partidos y marcó dos goles.
Todo cambió en su cesión a Leipzig en la segunda vuelta: en 14 partidos de Bundesliga marcó tres goles y dio tres asistencias. Sobresalió en la goleada 5-0 al TSG Hoffenheim, con dos tantos y una asistencia.
Los trámites burocráticos retrasan su regreso al Cottaweg, por lo que aún no se sabe si llegará a tiempo para el inicio de los entrenamientos el 13 de julio.
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