Las negociaciones entre Leipzig y Brighton & Hove Albion, club de origen de Gruda, están en su recta final. Los Seagulls, con los que el internacional alemán tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, han acordado con Leipzig un modelo de traspaso a medida.

Según «kicker»,hay un acuerdo preliminar para prorrogar la cesión un año más. El pacto incluye una cláusula de compra obligatoria para el Leipzig, ligada a un bajo número de partidos oficiales, lo que la convierte casi en una formalidad.