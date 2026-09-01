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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traducido por

Rechazó la comparación con el trío del Madrid: Yamal se lleva el premio al mejor de la Liga

Barcelona vs Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
Primera División
L. Yamal
Real Madrid
España

«... queremos ganarlo todo»

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, se llevó el premio al mejor jugador de LaLiga en la pasada temporada 2025-2026, otorgado por la Asociación de Futbolistas Españoles, por segundo año consecutivo, durante una gala celebrada la noche del martes en la capital, Madrid.

Yamal asistió a la ceremonia de entrega, antes de hablar con los medios de comunicación en la zona mixta, donde expresó sus sentimientos hacia el galardón y abordó varios asuntos relacionados con el Barcelona, además de referirse a su nivel actual y a sus aspiraciones con el equipo.

  • Feliz por el premio

    Yamal dijo sobre la obtención del premio, según el diario español As: "Estoy muy contento de estar aquí. Cualquier premio es bienvenido, sobre todo cuando llega a través del voto de mis compañeros futbolistas. La gente habla mucho de lo que me pasa, pero, sinceramente, estoy feliz y disfruto de todo".

    El reconocimiento a Yamal llega en medio de un fuerte arranque de temporada, después de haber marcado dos goles en sus primeros tres partidos en LaLiga.


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    • Anuncios

  • ¿El ataque del Barcelona o el del Real Madrid?

    Sobre la posibilidad de que el argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, fiche por el Barcelona durante el mercado de fichajes de verano que está a punto de cerrar, Yamal dijo: "En este momento estamos rindiendo a un gran nivel y no necesitamos más objetivos. Julián es un jugador magnífico, pero estoy contento con la plantilla que tenemos".

    Al ser preguntado sobre si el tridente ofensivo del Barcelona es mejor que el del Real Madrid, Yamal rechazó entrar en la comparación y afirmó: "Esto no es una competición. Pero queremos ganarlo todo".

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  • El objetivo del Rayo y la ambición de la Champions League

    El extremo español habló de su llamativo gol ante el Rayo Vallecano, diciendo: "Significaba mucho para mí. Marcar con el club que representa mi vida me hace muy feliz".



    Yamal también reafirmó su sensación de estar en constante evolución, y explicó: "Sí, siento que estoy evolucionando. Tendría un problema si no fuera así. Todavía soy muy joven, y siempre escucho e intento mejorar". La estrella del Barcelona concluyó sus declaraciones revelando su mayor ambición, al decir: "Quiero ganar la Liga de Campeones. Perdón, Álex Baena".

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