Bara destacó con qué cuidado trazaron la hoja de ruta de desarrollo del joven español durante sus años de formación en la capital croata, resistiendo la tentación de un traspaso prematuro al gigante bávaro.

En declaraciones en el pódcast 'Inkubator', tal y como informó el medio español Sport, el agente explicó por qué aconsejó activamente a su cliente no fichar por el Bayern en ese momento: "Rechazó al Bayern por iniciativa mía cuando estaba en el Dinamo. Le dije: 'Necesitas dar otro paso', y eso fue lo que pasó".