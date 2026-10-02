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«Rechazó al Bayern»: el agente de Dani Olmo revela que la estrella del Barcelona rechazó dos veces al gigante alemán en su carrera
Los detalles del agente despreciaron el interés del Bayern Múnich
El agente de Olmo, Andy Bara, reveló que el mediapunta ofensivo del Barcelona rechazó en dos ocasiones a los gigantes de la Bundesliga antes de cerrar su regreso a España. El primer acercamiento llegó durante la etapa del jugador en el Dinamo Zagreb, antes de su traspaso de 20 millones de euros al Leipzig en enero de 2020. El Bayern volvió a tantear la situación en el verano de 2024, pero el creador de juego optó en su lugar por cerrar un traspaso al Camp Nou en una operación global valorada en 62 millones de euros.
- Sven Simon
El representante explica los pasos deliberados en la carrera profesional
Bara destacó con qué cuidado trazaron la hoja de ruta de desarrollo del joven español durante sus años de formación en la capital croata, resistiendo la tentación de un traspaso prematuro al gigante bávaro.
En declaraciones en el pódcast 'Inkubator', tal y como informó el medio español Sport, el agente explicó por qué aconsejó activamente a su cliente no fichar por el Bayern en ese momento: "Rechazó al Bayern por iniciativa mía cuando estaba en el Dinamo. Le dije: 'Necesitas dar otro paso', y eso fue lo que pasó".
La apuesta catalana da gloria internacional
Cuando el Bayern reactivó su interés cuatro años después, junto a varios otros pesos pesados del fútbol europeo, Bara admitió que la elección de unirse al Barcelona generó dudas iniciales antes de convertirse en un éxito rotundo: "Más tarde, recibió otra oferta del Bayern como jugador del Leipzig, y el Barcelona y otros clubes también estaban interesados.
"Elegimos al Barcelona, que quizá no era la mejor opción, pero después todo le salió bien. Ganó la Eurocopa, la Nations League, el Mundial, y es uno de los diez mejores jugadores de la selección. Su historia es como una película, y estoy feliz de haber formado parte de ella."
- Joan Gosa
El líder reanuda su dominio en la liga
El Barcelona lidera LaLiga con un impecable balance de 21 puntos en siete partidos, ayudado por la aportación de Olmo, que suma tres asistencias en lo que va de temporada. El equipo de Hansi Flick tratará de mantener ese impulso cuando reciba al Getafe en la octava jornada tras el parón internacional del sábado 10 de octubre. Ese partido en casa supone una oportunidad ideal para que el conjunto catalán consolide su liderato en la competición doméstica.
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