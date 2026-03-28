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¿Rechazará Nico Paz al Real Madrid? El director deportivo del Como confía en convencer a la estrella para que se quede, mientras el gigante español busca un fichaje a precio de ganga por 9 millones de euros
La revelación de la Serie A que está desatando una pugna por su fichaje
El ascenso de Paz en Italia ha sido nada menos que meteórico. Bajo la tutela de Cesc Fábregas, el internacional argentino ha sumado 11 goles y seis asistencias en 33 partidos, lo que ha aupado al Como al cuarto puesto de la clasificación de la Serie A. Con solo 21 años, su valor de mercado se ha disparado hasta alcanzar una cifra estimada de 65 millones de euros, lo que ha despertado el interés de clubes de élite de toda Europa, atraídos por su destreza técnica y su creatividad.
A pesar del creciente interés, el Como espera retener a Paz, ya que su lucha por la clasificación europea supone una baza clave. Aunque el Real Madrid sigue poseyendo el 50 % de sus derechos hasta 2028, la impresionante campaña del Como podría ayudarles a mantener a su talismán lejos de su antiguo club.
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La irresistible ganga de 9 millones de euros del Real Madrid
El Real Madrid se encuentra en una posición de gran ventaja en lo que respecta al futuro de Paz. En agosto de 2024, Paz fichó por el Como, club recién ascendido a la Serie A, con un contrato de cuatro años por un importe estimado de 6 millones de euros, pero el gigante español incluyó astutamente una cláusula de recompra por solo 9 millones de euros. Dado que su valoración actual ronda siete veces esa cantidad, activar la cláusula se considera una mera formalidad para Florentino Pérez, ya sea con la intención de integrarlo en la plantilla de Álvaro Arbeloa o de venderlo para obtener un beneficio enorme.
Paz se incorporó a La Fábrica del Real Madrid en 2016 y debutó con el Castilla en enero de 2022. Más tarde debutó con el primer equipo y en la Liga de Campeones contra el Braga en noviembre de 2023, llegando a disputar 8 partidos con el Real Madrid y marcando un gol.
El jefe de Como se mantiene optimista ante el desaire de Paz
Carlalberto Ludi, director deportivo del Como, se ha pronunciado sobre la situación y se ha mostrado convencido de que el ambiente en el Estadio Giuseppe Sinigaglia es suficiente para satisfacer al centrocampista. En declaraciones a Radio Radio TV, Ludi afirmó: «Nico Paz está a gusto aquí. La posible participación en competiciones europeas podría convencerlo de quedarse».
Ludi se mantiene firme en que el club no se dejará intimidar por el interés de equipos más grandes hasta que la situación se vuelva insostenible. «Existe la posibilidad de que se quede. Este es un entorno ideal para los jugadores jóvenes: acogedor, ambicioso y centrado en la mejora», añadió Ludi. «Tarde o temprano llegará el momento en que alguien se vaya, pero ahora mismo no tenemos esa sensación. Dado lo que podemos ofrecerle, no nos preocupa que se marche en este momento».
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El factor Fábregas y los sueños europeos
La relación entre Paz y el entrenador Fábregas ha sido uno de los motores de esta historia de éxito. Ludi destacó la armonía que reina en el club y afirmó: «Existe una total sintonía entre las ambiciones de Cesc y las del club; estamos poniendo cada vez más recursos a su disposición para que pueda trabajar de la mejor manera posible. Hasta que ocurra algo que escape a nuestro control, seguiremos adelante juntos». El Como espera que esta estabilidad pese más que el prestigio de una remontada del Madrid.