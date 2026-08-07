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¡Rechazada una oferta «irresistible»! Por qué la estrella del Manchester City Rodri eligió al Barcelona por delante del Real Madrid
Rodri elige al Barcelona por delante del Real Madrid
Rodri ha decidido de forma sorprendente fichar por el Barcelona este verano. El internacional español eligió al conjunto azulgrana pese a haber mantenido amplias conversaciones contractuales con el Madrid en las últimas semanas. Tras una ofensiva tardía del Barcelona, el jugador de 30 años abrió la puerta a un sensacional movimiento a Cataluña.
Un traspaso enorme está ahora cerca de completarse mientras el campeón del mundo se prepara para su esperado regreso a LaLiga. El Real Madrid había perseguido activamente su fichaje tras el reciente Mundial. El técnico Jose Mourinho y el presidente del club, Florentino Perez, estuvieron directamente implicados en los esfuerzos de captación, pero sus feroces rivales acabaron ganando la carrera por sus prestigiosos servicios.
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Un agente revela una oferta del Real Madrid imposible de rechazar
El agente de Rodri, Pablo Barquero, confirmó que su cliente recibió una propuesta enorme del Real Madrid antes de tomar su decisión final. Elogió la dignidad y el respeto con los que el club de la capital española gestionó las complejas negociaciones.
«El Real Madrid le hizo a Rodri una oferta imposible de rechazar después del Mundial», dijo Barquero, citado por WorldSoccerTalk. «El Madrid iba muy en serio a por Rodri y puso todo sobre la mesa para que jugara en el Madrid. Desde su presidente hasta el director general, todo el mundo trabajó para que Rodri pudiera jugar en el Real Madrid.
«Las conversaciones fueron positivas y han estado negociando durante estas dos últimas semanas, pero Rodri ha tomado la decisión de elegir otra oferta y ya les ha comunicado su decisión».
El City, obligado a una venta a regañadientes
Bajo las órdenes del nuevo entrenador Enzo Maresca, el City estaba enormemente decidido a retener a Rodri como pieza clave de su formidable plantilla. Sin embargo, la apremiante situación contractual del centrocampista llevó al club de la Premier League a una situación muy comprometida. Al entrar en el último año de su actual contrato hasta junio de 2027, el Manchester City tenía que asegurar una renovación inmediata o venderlo este verano. Con el talentoso centrocampista decidido a regresar a España, una salida bomba se volvió rápidamente inevitable.
Ahora, el Barcelona puede asumir con comodidad su elevadísimo salario tras haberse desprendido recientemente de varios jugadores con fichas muy altas. Las salidas estratégicas de Robert Lewandowski, Marc-Andre ter Stegen y Marcus Rashford liberaron un margen importante en la masa salarial para invertir con fuerza en un fichaje estrella como Rodri.
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Cerrando la enorme tarifa de traspaso veraniega
Con su decisión trascendental ya tomada, todo apunta a que Rodri firmará un contrato de cuatro años con el Barcelona. Según se informa, las condiciones personales están totalmente acordadas e incluyen un salario bruto anual en torno a los 30 millones de euros. Solo queda un último gran detalle para que este sensacional movimiento pueda completarse oficialmente.
Los dos clubes aún no han cerrado un acuerdo formal sobre el precio final del traspaso entre el Barcelona y el City. Las informaciones apuntan a que esta incorporación de gran impacto acabará costando al gigante catalán alrededor de 60 millones de euros. Una vez se acuerde formalmente esa elevada cifra, Rodri será presentado como jugador del Barcelona mientras se prepara para liderar su centro del campo en la nueva temporada.
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