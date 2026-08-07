El agente de Rodri, Pablo Barquero, confirmó que su cliente recibió una propuesta enorme del Real Madrid antes de tomar su decisión final. Elogió la dignidad y el respeto con los que el club de la capital española gestionó las complejas negociaciones.

«El Real Madrid le hizo a Rodri una oferta imposible de rechazar después del Mundial», dijo Barquero, citado por WorldSoccerTalk. «El Madrid iba muy en serio a por Rodri y puso todo sobre la mesa para que jugara en el Madrid. Desde su presidente hasta el director general, todo el mundo trabajó para que Rodri pudiera jugar en el Real Madrid.

«Las conversaciones fueron positivas y han estado negociando durante estas dos últimas semanas, pero Rodri ha tomado la decisión de elegir otra oferta y ya les ha comunicado su decisión».