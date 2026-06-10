¡Rechazada la opción de compra de 30 millones de euros! El FC Barcelona podría perder a uno de sus jugadores estrella

En febrero, el diario inglés Mirror informó que el Manchester United no está satisfecho con el importe de la cláusula de rescisión de Marcus Rashford. Según el rotativo, su valor de mercado es mayor y el club preferiría una cláusula de unos 60 millones de euros.

Aunque Rashford tiene contrato con el United hasta 2028, su futuro en Old Trafford es incierto. El entrenador Michael Carrick, quien compartió cancha con él en 48 ocasiones, quiere darle una nueva oportunidad.

Sin embargo, Rashford prefiere quedarse en el FC Barcelona, donde ve su futuro. «Quiero quedarme en el Barça. Ese es mi objetivo principal, pero no la razón por la que entreno duro y lo doy todo. El objetivo es ganar. El Barça es un club grande y fantástico, hecho para ganar títulos. Me he adaptado muy bien al club y a la ciudad. Desde el momento en que llegué aquí, me he sentido muy bien acogido», declaró Rashford a finales del año pasado.