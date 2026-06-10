Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el Barcelona no ejercerá la opción de compra de 30 millones por el jugador inglés, que vence en cinco días.
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¡Rechazada la opción de compra de 30 millones de euros! El FC Barcelona podría perder a uno de sus jugadores estrella
Sin embargo, el Barcelona quiere retener a Rashford y negocia con el Manchester United para extender su cesión.
El United lo cedió el verano pasado para la temporada 2025/26, tras su cesión en el Aston Villa. Con Hansi Flick, el delantero de 28 años se convirtió en un revulsivo clave. En 49 partidos oficiales marcó 14 goles y dio 14 asistencias, clave en la Liga y la Supercopa.
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Rashford prefiere quedarse en el Barcelona: «Ese es mi principal objetivo»
En febrero, el diario inglés Mirror informó que el Manchester United no está satisfecho con el importe de la cláusula de rescisión de Marcus Rashford. Según el rotativo, su valor de mercado es mayor y el club preferiría una cláusula de unos 60 millones de euros.
Aunque Rashford tiene contrato con el United hasta 2028, su futuro en Old Trafford es incierto. El entrenador Michael Carrick, quien compartió cancha con él en 48 ocasiones, quiere darle una nueva oportunidad.
Sin embargo, Rashford prefiere quedarse en el FC Barcelona, donde ve su futuro. «Quiero quedarme en el Barça. Ese es mi objetivo principal, pero no la razón por la que entreno duro y lo doy todo. El objetivo es ganar. El Barça es un club grande y fantástico, hecho para ganar títulos. Me he adaptado muy bien al club y a la ciudad. Desde el momento en que llegué aquí, me he sentido muy bien acogido», declaró Rashford a finales del año pasado.
Marcus Rashford: estadísticas de la temporada 2025/26
Partidos 49 Goles 14 asistencias Asistencias 14 Minutos jugados 2.622