Para el SGE, este paso supone una importante señal de continuidad en una etapa de inestabilidad deportiva. Así, el club de Hesse puede planificar a largo plazo con Krösche —cuyo contrato dura hasta 2028— y con el director deportivo Timmo Hardung.
Traducido por
¡Rechaza un sueldo astronómico! Al rechazar la oferta del AC Milan, Markus Krösche renuncia a una suma gigantesca
Krösche lleva cinco años dirigiendo el área deportiva del Frankfurt. Gracias a sus acertados fichajes, se ha consolidado como uno de los directivos más destacados de la Bundesliga.
Su continuidad es un alivio para el Eintracht, pues le aguarda mucho trabajo tras una temporada complicada. La pasada temporada el equipo se quedó fuera de las competiciones europeas, en gran medida por un error de gestión: el fichaje del entrenador español Albert Riera, elegido en febrero por Krösche, fue un fracaso.
- Getty Images
Krösche debe corregir la debacle de Riera
Tras quedarse fuera de las copas europeas, la directiva despidió al entrenador. Para corregir la debacle de Riera y devolver al Eintracht al éxito, Krösche dio marcha atrás y fichó a Adi Hütter, quien ya llevó al club a las semifinales de la Europa League.
Antes, se especuló mucho sobre Krösche: se habló de un acuerdo inminente con el club italiano y de que el director deportivo Hardung le acompañaría.
Markus Krösche rechazó un sueldo desorbitado en el Milan
Según la revista «kicker», Krösche recibió una oferta económica muy atractiva del Milan: 40 millones de euros en cuatro años.
Sin embargo, los responsables del Eintracht ya habían declarado a principios de semana que no tenían conocimiento de ningún plan al respecto. «Nadie del AC Milan se ha puesto en contacto con nosotros en relación con Markus Krösche», declaró a Bild Mathias Beck, presidente del Eintracht de Fráncfort y presidente del consejo de supervisión.