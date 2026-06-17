Krösche lleva cinco años dirigiendo el área deportiva del Frankfurt. Gracias a sus acertados fichajes, se ha consolidado como uno de los directivos más destacados de la Bundesliga.

Su continuidad es un alivio para el Eintracht, pues le aguarda mucho trabajo tras una temporada complicada. La pasada temporada el equipo se quedó fuera de las competiciones europeas, en gran medida por un error de gestión: el fichaje del entrenador español Albert Riera, elegido en febrero por Krösche, fue un fracaso.