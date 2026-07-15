Según eldiario «Bild», Neuendorf rechazó firmar una carta que respalda la reelección de Infantino en el congreso de la Federación Internacional, previsto para el 18 de marzo de 2027 en Rabat (Marruecos).
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¿Rebelión contra Gianni Infantino? La DFB actúa contra el presidente de la FIFA tras el escándalo del Mundial
La DFB no ha firmado carta de apoyo a la reelección de Gianni Infantino, informó a SID. «Las próximas medidas se debatirán en la presidencia de la DFB». Según Bild, el director de la FIFA para Europa pidió la firma a los 16 equipos europeos en la final del Mundial en Norteamérica. Hasta ahora, la DFB no se ha pronunciado sobre la reelección de Infantino.
Las tensiones entre DFB, UEFA y FIFA, latentes desde hace tiempo, se hicieron evidentes con el “caso Folarin Balogun”. La UEFA criticó con inusual dureza a la FIFA y habló de una «línea roja» superada. Neuendorf afirmó al SID que «este asunto no debe quedar en el olvido».
- Getty Images
El caso Balogun se está convirtiendo en un gran escándalo del Mundial
Infantino afirmó que ni él ni el presidente de EE. UU., Donald Trump, influyeron en la decisión de la comisión disciplinaria, lo que esta confirmó. El delantero estadounidense Balogun jugó en octavos contra Bélgica (1-4) pese a la roja recibida en dieciseisavos ante Bosnia y Herzegovina (2-0). Antes de que la comisión suspendiera la sanción, Trump llamó a Infantino para pedir que se revisara el caso.
Su reelección hasta 2031 se da por segura gracias al respaldo de varias confederaciones, aunque la ONG FairSquare lo denunció ante el COI. La razón son varias infracciones de las normas de neutralidad política, especialmente la cercanía del miembro del COI Infantino con Trump.
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