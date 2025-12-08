En 1969, con apenas 23 años, George Best decidió enfocarse únicamente en lo esencial: el fútbol, su trabajo. Se alejó de sus otras dos grandes pasiones, el alcohol y las mujeres. Su breve balance fue desalentador: “Fueron los peores 20 minutos de mi vida”.
¡Mejor que Pelé y Maradona! George Best, el “quinto Beatle”, dejó el fútbol en segundo plano demasiado pronto
La brillantez en el campo y la excesiva vida fuera de él: el auge y el inicio del declive de George Best
Best estaba en la cima de su carrera. Un año antes, había llevado al Manchester United a su primera Copa de Europa de Campeones, se consagró como máximo goleador de Inglaterra y ganó el Balón de Oro. Mientras en el campo deslumbraba con regates, goles y títulos, fuera de él acumulaba fiestas, alcohol y aventuras. Su brillante doble vida como estrella del fútbol y hombre de mundo parecía imparable… pero pronto llegaría a su fin.
- Getty Images
“Creo que he encontrado un genio”: así llegó George Best al Manchester United
George Best nació en 1946 en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, y creció en un barrio obrero. A los 15 años, fue descubierto por el cazatalentos del Manchester United, Bob Bishop. “Creo que he encontrado un genio”, escribió Bishop al entonces entrenador del United, Matt Busby. Y vaya que lo había hecho.
Busby estaba reconstruyendo su segundo gran equipo en Manchester. El primero había sido destrozado por el trágico accidente aéreo de Múnich en 1958, y este segundo equipo alcanzó la gloria. Best debutó en 1963 con apenas 17 años y, junto a Denis Law y Bobby Charlton, formó el ataque más temible del país. El trío fue conocido como la “Holy Trinity” y hoy sus estatuas aún presiden el frente del Old Trafford.
En 1965 y 1967, el United se coronó campeón de liga, y en 1968 —exactamente diez años después del accidente de Múnich— conquistó la ansiada Copa de Europa. Best abrió el marcador en la final contra el Benfica en la prórroga, y el partido terminó 4-1, sellando su lugar en la historia del club.
- Getty
George Best: Sus frases más ingeniosas y el elogio que le dedicó Pelé
George Best era mucho más que un futbolista. Sus hazañas en el campo, combinadas con su estilo de vida rebelde, sus escapadas, su cabello largo y sus frases memorables, desprendían un magnetismo único. Era una de las primeras grandes estrellas del fútbol mundial, conocido como “el quinto Beatle”, una auténtica sensación. En los años 60, una época socialmente rígida, simbolizaba, al igual que muchos rockstars, el despertar hacia una nueva era. Y Best jugaba con su propia imagen.
“Si me dieran a elegir entre marcar un gol desde 40 metros en Anfield o acostarme con Miss Mundo, sería difícil decidir”, llegó a decir. “Por suerte hice ambas cosas”. O también: “Gasté gran parte de mi dinero en alcohol, mujeres y coches rápidos. El resto simplemente lo despilfarré”.
Tan vertiginoso como fue su ascenso, igual de rápido fue su declive. La victoria en la Copa de Europa fue su último gran título. Después, sus prioridades se alejaron del deporte y se volcaron hacia la vida nocturna: una cerveza más aquí, otra Miss Mundo allá. Perdió el equilibrio. Demasiado pronto, el fútbol dejó de ser lo más importante para él. Qué pena, porque Best era un jugador brillante. “El mejor que he visto”, dijo Pelé. Y Best respondió: “Ese elogio fue el mayor honor de mi vida”.
- Getty Images
En 2005, 100.000 personas se reunieron para despedir a George Best
Repetidamente, Best se presentaba ebrio a los entrenamientos. En 1972, el entrenador del United, Tommy Docherty, lo suspendió, y en 1974 jugó su último partido con el club con apenas 27 años. Durante la siguiente década, pasó por varios equipos de divisiones inferiores en Inglaterra y Estados Unidos, pero su brillo se limitaba ya a fuera del campo.
La ludopatía lo llevó a la ruina financiera, y el alcoholismo, a la física. Su matrimonio fracasó, al igual que sus intentos como propietario de clubes nocturnos y boutiques de moda. En Navidad de 1984, Best pasó tiempo en la cárcel tras conducir ebrio y enfrentarse a un policía.
Con los años, su vida languideció. En 2002 recibió un trasplante de hígado, pero continuó bebiendo. Exactamente hace 20 años, en noviembre de 2005, murió a los 57 años por fallo multiorgánico. Su despedida en Belfast reunió a 100,000 personas, y el discurso fúnebre lo dio el entonces primer ministro británico Tony Blair. En Manchester y en su ciudad natal aún se dice: “Maradona good, Pelé better, George Best”.