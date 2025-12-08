¡Mejor que Pelé y Maradona! George Best, el “quinto Beatle”, dejó el fútbol en segundo plano demasiado pronto

George Best nació en 1946 en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, y creció en un barrio obrero. A los 15 años, fue descubierto por el cazatalentos del Manchester United, Bob Bishop. “Creo que he encontrado un genio”, escribió Bishop al entonces entrenador del United, Matt Busby. Y vaya que lo había hecho.

Busby estaba reconstruyendo su segundo gran equipo en Manchester. El primero había sido destrozado por el trágico accidente aéreo de Múnich en 1958, y este segundo equipo alcanzó la gloria. Best debutó en 1963 con apenas 17 años y, junto a Denis Law y Bobby Charlton, formó el ataque más temible del país. El trío fue conocido como la “Holy Trinity” y hoy sus estatuas aún presiden el frente del Old Trafford.

En 1965 y 1967, el United se coronó campeón de liga, y en 1968 —exactamente diez años después del accidente de Múnich— conquistó la ansiada Copa de Europa. Best abrió el marcador en la final contra el Benfica en la prórroga, y el partido terminó 4-1, sellando su lugar en la historia del club.