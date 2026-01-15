+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Cade Cowell GFX GOAL
Thomas Hindle

Del Rebaño a la Gran Manzana: Cade Cowell y su apuesta por los New York Red Bulls rumbo al Mundial 2026

Tras un año frustrante en la Liga MX, Cade Cowell cree que su llegada a los Red Bulls puede relanzar su carrera y reactivar su sueño mundialista con el USMNT.

Todos le dijeron a Cade Cowell que esperara a conocer la Ciudad de México. Él no entendía muy bien por qué.

Para entonces ya llevaba algunos meses en Guadalajara, jugando con Chivas y rindiendo bien en su nuevo rol como extremo. La afición era tan intensa como se esperaba, pero, a diferencia de algunas advertencias, lo había recibido con los brazos abiertos. No hubo insultos ni hostilidad por ser el primer estadounidense en vestir la camiseta del club, a pesar de que su español aún no era fluido.

Con el tiempo en la Liga MX, Cowell llegó a pensar que Guadalajara representaba el punto máximo de intensidad que podía alcanzar una afición.

Estaba completamente equivocado.

Chivas viajó a la capital para enfrentar a Cruz Azul y, en aquel entonces, los equipos de la Liga MX aún se desplazaban en vuelos comerciales. Cuando los jugadores descendieron del avión y caminaron por la zona de llegadas del aeropuerto, se encontraron con unas 5,000 personas esperándolos. Cowell asumió que muchos llevaban horas ahí. No había vallas, ni seguridad, ni resguardo alguno. Solo gritos.

“Pensé: ‘Dios mío’”, recordó Cowell. “Aquí los aficionados son simplemente diferentes”.

Eso ocurrió hace casi dos años y, desde entonces, su vida ha cambiado. La intensidad sigue ahí, pero Cowell —alguna vez el joven rostro del proyecto de Chivas— fue perdiendo protagonismo. Pasó cada vez menos minutos sobre el campo frente a esas tribunas ensordecedoras. Hoy, los viajes ya son en vuelos chárter.

Y ahora, también ha vuelto a un terreno más familiar: viste la camiseta de los New York Red Bulls y se perfila como el rostro de una nueva etapa para el club en la MLS.

  • Cade Cowell Earthquakes 2023Getty Images

    "Sucedió tan rápido

    Desde fuera, existía la percepción de que a Cowell le costaría adaptarse a la Liga MX. Chivas arrastraba una larga tradición de alinear exclusivamente a jugadores mexicanos, por lo que el hecho de que Cowell fuera abiertamente estadounidense, internacional con su selección y que además no hubiera crecido con pasaporte mexicano parecía, para muchos, una sentencia antes incluso de comenzar.

    Cowell, sin embargo, desoyó todos esos prejuicios y suposiciones. Firmó con el club tapatío, tramitó su pasaporte mexicano —posible gracias a la ascendencia materna de su familia— y viajó a Guadalajara sin mirar atrás. Todo ocurrió con una rapidez vertiginosa. De pronto, se encontró en una habitación de hotel, con los papeles en regla, listo para jugar al fútbol.

    “Todo pasó muy rápido. No hubo mucho tiempo para pensarlo, hasta que estaba sentado en una habitación de hotel en México”, recordó Cowell. “Ahí fue cuando dije: ‘wow, de verdad estoy aquí’”.

    • Anuncios
  • Cade Cowell Chivas@Chivas

    "Tuve que irme"

    Cowell sabía desde enero de 2024 que su etapa en San José había llegado a su fin. Con 20 años, sentía que estaba listo para dar un paso adelante en su carrera. Europa había sido el sueño durante algún tiempo, pero Chivas puso sobre la mesa una propuesta atractiva y, sobre todo, la posibilidad de vivir algo completamente distinto.

    Lo que desde fuera podía parecer complicado, para Cowell fue sorprendentemente sencillo. Desde Guadalajara le hicieron saber que podía continuar su carrera en la Liga MX siempre y cuando obtuviera el pasaporte mexicano por la vía familiar. Analizó sus opciones y no lo dudó.

    Durante varias semanas no hubo noticias. Los trámites avanzaban en silencio, con la burocracia haciendo su trabajo lejos de los focos. Sin una fecha clara para el traspaso, Cowell aceptó una convocatoria con la selección de Estados Unidos para un campamento de enero, una oportunidad que llevaba tiempo esperando y que representaba otro paso en su aspiración de consolidarse con el USMNT.

    Dos días después de la apertura del mercado, todo se aceleró. Le dijeron que hiciera las maletas y se despidiera del equipo. Su destino estaba al sur de la frontera.

    “Tenía que irme”, recordó Cowell. “Y simplemente hacerlo. Ir directo allá.”

  • Chivas v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2024 Liga MXGetty Images Sport

    Reflexionando sobre 'El Vaquero' y la vida en México

    Cowell admite que al principio estaba nervioso. Había jugado en la MLS con los San Jose Earthquakes, había pasado por las selecciones juveniles de Estados Unidos y Chivas se había movido para ficharlo. Aun así, no podía ignorar una realidad evidente: era un estadounidense jugando ante una afición que, por tradición, no simpatiza con ellos.

    No sabía qué esperar. Había ruido, expectativas y dudas. ¿Cómo lo recibirían?

    “Era algo grande: el primer jugador de la selección de Estados Unidos en jugar para Chivas. Antes de llegar, los medios construyen una narrativa y eso me generaba nervios”, reconoció Cowell.

    Con el tiempo, esos temores se disiparon. Cowell encontró un país que lo acogió como futbolista. Ayudó, claro, que tuviera vínculos familiares con México. Aunque nació en el Valle Central de California y se formó futbolísticamente en zonas acomodadas del Área de la Bahía, el pasaporte mexicano fue suficiente para ganarse el respeto de la afición.

    “Sí, juego para la selección de Estados Unidos, pero tengo sangre mexicana. Es simplemente un hecho, y no tiene nada de malo”, explicó.

    También ayudó su rendimiento en la cancha. La afición de Chivas pronto lo bautizó como ‘El Vaquero’, apodo que Cowell adoptó con humor, celebrando goles como si lanzara un lazo y luciendo sombreros vaqueros.

    La Cowellmanía, como la llamaron medios y redes en México, explotó en su segunda temporada. En julio de 2024 fue nombrado Jugador del Mes de la Liga MX y parecía encaminado a convertirse en una figura del club.

    Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. Primero, Chivas le impidió unirse al equipo olímpico de Estados Unidos —una decisión permitida al no tratarse de una Fecha FIFA—. Después llegó la inestabilidad en el banquillo.

    Para mayo de 2025, Cowell ya había trabajado con cinco entrenadores distintos en Chivas. El último, Gabriel Milito, no utilizaba extremos naturales. Durante un tiempo intentó reconvertirlo en delantero centro, pero en los meses finales de la temporada Cowell quedó relegado, incluso fuera de las convocatorias.

    La frustración fue en aumento. Necesitaba un nuevo desafío.

    “No tener minutos ni continuidad no es lo mejor para nadie. Y todavía soy muy joven; para mí, jugar es fundamental”, sentenció.

  • Michael Bradley, New York Red Bulls IIGetty

    ¿Un ajuste perfecto?

    Cowell no sabía quién sería el entrenador de los Red Bulls cuando aceptó firmar. Hubo rumores sobre Michael Bradley, pero nada estaba confirmado. Aun así, después de evaluar sus opciones, una breve conversación con el jefe de deportes, Julian de Guzman, fue suficiente para decidir.

    De Guzman dijo exactamente lo que Cowell necesitaba escuchar: encajaba perfectamente en el sistema, tenía la actitud correcta, mentalidad ofensiva, rapidez y energía. El préstamo de un año, con opción de compra, se concretó con relativa rapidez.

    “Me dijeron que encajo en la identidad del club y en el estilo de juego de Red Bull. Realmente creí en eso”, afirmó Cowell.

    De Guzman reforzó esa idea en un comunicado oficial: “Estamos muy emocionados de sumar a Cade a nuestra plantilla. Es un jugador ofensivo, rápido y habilidoso, y será una pieza clave en nuestra delantera la próxima temporada. Ha demostrado su talento en la MLS, y estamos ansiosos por ver lo que puede lograr con nosotros.”

    Parte del atractivo para Cowell fue su posición. En Chivas había sido reconvertido como delantero centro, un rol que nunca encajó del todo con sus cualidades. Si bien jugó ahí de niño, su verdadero potencial brilla como extremo, donde puede desequilibrar partidos con velocidad y creatividad. Pedirle que retenga el balón y sea el punto focal del ataque era desperdiciar lo mejor de él.

    “Después de no encajar en el sistema de Chivas los últimos seis meses, escuchar que aquí sí encajaría me hizo muy feliz”, confesó.

    Los Red Bulls comenzaron su pretemporada el sábado. Hasta ahora, nada demasiado destacable, excepto una cosa que ha llamado la atención de Cowell: cada minuto ha sido con el balón. Nada de semanas de carrera y acondicionamiento antes de tocar el balón; desde el primer día, el enfoque ha sido jugar al fútbol.

    “Ha sido increíble. Todo ha sido con el balón hasta ahora, entrenamientos muy intensos. Todos lo estamos disfrutando muchísimo”, aseguró Cowell.

  • Serbia v United StatesGetty Images Sport

    "Daré todo lo que pueda"

    Parte de la motivación detrás del traslado de Cowell, admitió, fue ponerse nuevamente en el radar para la Copa del Mundo. El extremo cuenta con 11 apariciones con la selección de EE. UU., pero no juega con el equipo nacional desde noviembre de 2024, cuando participó apenas 12 minutos en la victoria 4-2 sobre Jamaica en los cuartos de final de la Nations League. Desde entonces, no ha sido convocado.

    “Fue la primera vez que pasé un año sin estar en el equipo nacional. Quiero trabajar para regresar, y sé que si tengo otra oportunidad, daré todo lo que pueda. Solo quiero esa oportunidad más,” dijo Cowell.

    También hay metas personales más allá de la selección. Europa ha sido un sueño desde que era niño, y sigue siendo así. Durante su etapa en San José tuvo varias oportunidades de mudarse a clubes europeos, pero nunca se concretó.

    “Siempre estuve ahí, muy cerca. Si surge de nuevo la oportunidad, definitivamente me encantaría tomarla y demostrar mi juego,” señaló.

    Pero por ahora, está feliz donde está. Los Red Bulls se han reestructurado después de no clasificar a los playoffs por primera vez en 15 años, y buscan un nuevo impulso. Michael Bradley, uno de los entrenadores jóvenes más prometedores, forma parte de ese plan, y Cowell será clave en él. Para él, este es un nuevo comienzo, algo que necesitaba desde hace tiempo.

    El joven estadounidense con sangre mexicana está de vuelta en casa. Puede que ya no haya 5,000 fanáticos esperándolo en los aeropuertos, pero cada vez que salta al campo en el Sports Illustrated Arena con la camiseta de los Red Bulls, muchos ojos estarán puestos en él.

Liga MX
CD Guadalajara crest
CD Guadalajara
CDG
Queretaro FC crest
Queretaro FC
QFC
0