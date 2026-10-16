En la primavera de 2021 se reveló que 12 grandes clubes habían acordado crear su propia competición, con la intención de reunir a 20 equipos. Entre ellos estaban los gigantes de la Premier League: el City, el Liverpool, el Manchester United, el Chelsea, el Arsenal y el Tottenham.

Los llamados «seis grandes» se enfrentaron a una fuerte oposición de los aficionados y las propuestas acabaron descartándose. Sin embargo, la sombra de una Superliga ha seguido presente, con clubes como el Real Madrid y la Juventus que se niegan a abandonar por completo los planes.

Parte del problema para quienes se plantean romper sus vínculos con la UEFA y la FIFA es que los jugadores de sus plantillas dejarían de poder representar a sus respectivos países en torneos internacionales, lo que dificultaría cerrar fichajes.

En cambio, habría mayor libertad para fichar, ya que se eliminarían las normativas del FFP y el PSR. Eso permitiría al City y a otros equipos con propietarios muy ricos gastar cuanto quisieran. El club del Etihad Stadium está inmerso actualmente en una disputa relacionada con el FFP, con 114 cargos que pesan sobre la mitad azul de Mánchester y la posibilidad de que se impongan las sanciones más severas.

Si el City decidiera que ya no quiere seguir las reglas de la Premier League ni las de la Federación Inglesa de Fútbol, ¿podría verse tentado a volver a participar en las conversaciones sobre la creación de la Superliga?