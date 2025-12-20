Getty
'Realmente no tengo una respuesta': Alexander Isak habla sobre las dificultades en Liverpool tras la polémica transferencia de £125 millones desde Newcastle
Un traspaso récord que ha resultado un fracaso
El regreso de Liverpool a la cumbre del fútbol inglés la temporada pasada desencadenó un cambio agresivo en la política de Anfield. Con el trofeo de la Premier League de nuevo en sus manos, la jerarquía del club entregó al entrenador en jefe Arne Slot un fondo histórico diseñado para asegurar la dominación a largo plazo en lugar de la estabilidad a corto plazo. Esa ola de gastos convirtió brevemente a Florian Wirtz en el futbolista más caro en la historia de Gran Bretaña tras su mudanza desde el Bayer Leverkusen. En cuestión de semanas, ese récord fue superado cuando Liverpool atrajo a Alexander Isak desde el Newcastle United, comprometiendo £125 millones a un delantero esperado para liderar la próxima era. En lugar de un impacto instantáneo, la primera mitad de la campaña ha estado definida por la interrupción. Liverpool está noveno en la tabla, mientras Isak ha marcado solo dos veces en 15 apariciones, luchando por recuperar la agudeza que lo convirtió en uno de los delanteros más codiciados de la liga.
Isak revela sus dificultades
En una entrevista con Sportbladet, Isak reconoció las dificultades de adaptarse a la vida en Anfield en medio de cambios tácticos, contratiempos físicos y resultados fluctuantes.
Cuando se le preguntó sobre una respuesta sencilla a la causa de los problemas, dijo: "No, no lo creo. Realmente no tengo la respuesta para eso. En cuanto al equipo, está claro que ha sido lento, pero así es el fútbol. Siempre hay equipos que están volando, y luego es más lento para otros. Se trata de darle la vuelta a eso. Y para mí también... no es la primera vez en mi carrera que paso por un período como este, o que he estado en mala forma. Así funciona una carrera de fútbol, es algo de lo que tienes que salir luchando."
Las luchas colectivas del Liverpool han reflejado las de Isak. La primera campaña completa de Slot ha requerido adaptación en todo el equipo, con nuevos fichajes integrándose y figuras establecidas aprendiendo roles poco familiares. Las lesiones han complicado el desafío, dejando el ritmo esquivo y la confianza frágil. Isak acepta que la química instantánea siempre fue poco probable.
"Eso es siempre lo que esperas, que todo simplemente fluya", dijo. "Pero no todo sale como se planea, y entonces tienes que tomarlo como viene."
Esa dosis de realismo ha sido puesta a prueba por los resultados. Los campeones defensores han perdido puntos en grupos, cayendo a la mitad inferior de la tabla e invitando preguntas sobre si la reconstrucción ha sido demasiado rápida, demasiado costosa.
El internacional sueco también admitió que la experiencia ha cambiado la forma en que procesa la adversidad.
"Eso viene con la experiencia", dijo. "Como dije: Nunca demasiado alto, nunca demasiado bajo. Intentando encontrar ese equilibrio, eso es lo que siento que he mejorado."
Autocrítica y contratiempos físicos
Pocos han sido más severos en su evaluación que el propio Isak. El delantero admitió que su retorno de goles no está ni cerca de ser aceptable según sus propios estándares, mientras enfatizaba que las lesiones han interrumpido su impulso.
A principios de diciembre, le dijo a Sky Sports: "No ha sido fácil, por supuesto, tanto individual como colectivamente. No hemos tenido los mejores resultados últimamente. Por supuesto, deseo más de mí mismo también, así que creo que eso es bastante obvio. Estoy tratando de mantenerme positivo, nosotros como equipo también, es un grupo realmente bueno y solo estamos mirando hacia adelante y tratando de hacerlo mejor como equipo.
"Espero hacer mucho más, por supuesto, siempre lo hago. Incluso cuando hago las cosas realmente bien, quiero más, así que eso no es un problema para mí. Pero sí, estoy tratando de mantenerme positivo, tratando de trabajar para hacerlo mejor y eso es lo que estamos tratando de hacer. Creo que obviamente soy el primero en saber y sé mejor cuando estoy haciendo bien las cosas y cuando no. Así que no necesito que nadie me diga cómo lo estoy haciendo, así que eso no es un problema para mí".
¿Qué sigue?
La tarea de Liverpool no será más fácil a corto plazo. El viaje del sábado a Tottenham Hotspur se realizará sin Mohamed Salah, quien ha partido para cumplir con sus compromisos en la Copa Africana de Naciones. El momento es implacable, pero también puede ofrecer una oportunidad: una chance para que el fichaje récord de Liverpool se afirme sin comparaciones con el ícono moderno del club.
