Morata subrayó que la inagotable ética de trabajo del extremo adolescente y su enfoque profesional suelen pasar desapercibidos para gran parte del público futbolístico. Elogiando la inteligencia futbolística del joven, Morata afirmó: "Es mucho más inteligente y mucho más trabajador de lo que mucha gente piensa, en cuanto a cómo estudia los partidos y cómo los prepara".

El excapitán de La Roja también recordó la impresión duradera que presenció de primera mano durante la irrupción inicial del joven, y añadió: "Dominaba Europa con 16 años, y lo que he visto con mis propios ojos es realmente increíble".