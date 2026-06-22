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«Realmente espectacular»: Lionel Messi habla de su récord de goles en Mundiales y explica cómo fallar un penalti quizá ayudó a Argentina a vencer a Austria
Una noche de récords en Dallas
El capitán argentino marcó dos goles en el Mundial 2026 y superó el récord de Miroslav Klose. Tras un inicio tenso, Messi rompió el empate y, en los últimos instantes, anotó el segundo. Así se convirtió en el máximo goleador de la historia del torneo.
Al analizar su logro y el pase a la fase eliminatoria, Messi selló un merecido doblete en los últimos segundos para redondear una actuación histórica.
«Estoy muy contento por la victoria», declaró el jugador de 38 años. «Fue un triunfo importante y disputado que nos da tranquilidad para lo que viene. En el Mundial todos los partidos son igualados e intensos».
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El lado positivo de un penalti fallado
A pesar de sus dos goles históricos, la noche podría haber sido aún mejor para el ‘10’. Messi falló un penalti en la primera parte, pero el veterano delantero cree que ese error mantuvo la intensidad hasta el final.
«Es espectacular lo que pasó», admitió Messi al hablar del récord. «Hoy fallé un penalti que podría haber ampliado el marcador, pero quizá, de haberlo marcado, no habría hecho los otros dos. Nunca se sabe, pero estoy contento con el resultado y con el trabajo del equipo».
Preparación para las rondas eliminatorias
Con seis puntos en sus dos primeros partidos del Grupo J, los actuales campeones ya están en dieciseisavos. Messi destacó que, aunque el equipo busca la perfección, el último encuentro sin importancia les dará un descanso necesario en un calendario tan exigente.
«Nuestro plan era ganar los dos partidos», afirmó Messi. «No fue fácil: son encuentros igualados y nadie regala nada. Ellos no nos hicieron daño, pero fue muy difícil; tuvimos que jugar rápido y, a ratos, lo logramos. Lo importante era clasificar. Somos Argentina y saldremos a ganar todos los partidos, sea cual sea el rival».
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Messi busca más gloria en el Mundial
Messi busca su segundo Mundial consecutivo en su sexta participación y destaca el ambiente especial de la concentración. La conexión con la afición albiceleste que les acompaña sigue impulsándoles hacia la final.
«Cuando este grupo se reúne, disfruta estando juntos, del día a día, de ver a la gente así, de darles este tipo de alegría», afirmó el capitán. «Gracias a Dios ya hemos podido darles varias y intentaremos seguir con esta dinámica, esta armonía con la gente. Como acabo de decir, es paso a paso. Es largo, es difícil, y nos preparamos como nos preparamos para cada partido. Yo lo vivo de forma especial, como siempre: disfruto jugando y pasándolo bien en el campo».