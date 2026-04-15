«Realmente debería haber ganado el Balón de Oro»: una leyenda del Bayern explica cómo Manuel Neuer hace que incluso Kylian Mbappé y Vinicius Jr., del Real Madrid, parezcan peores

Lahm elogió la actuación de Neuer en la victoria por 2-1 del Bayern a domicilio en el partido de ida de la semana pasada, en el que realizó varias paradas espectaculares, calificándola de «fantástica». La aclamada actuación del portero, que ya ha cumplido 40 años, en el Bernabéu le recordó dos partidos decisivos de la carrera de Neuer.

El primero fue la final de la Liga de Campeones de 2020, que el Bayern ganó al París Saint-Germain gracias, en parte, a sus paradas ante Neymar y Kylian Mbappé. “En segundo lugar, me transportó a la final del Mundial 2014”, recordó Lahm, quien jugó en la victoria alemana 1-0 sobre Argentina en la prórroga.

Aunque en esa final no tuvo que realizar ninguna parada, mostró sus mayores virtudes, recordó el ex capitán. “Neuer intimida a los delanteros y reduce la calidad de sus remates”, explicó Lahm, quien jugó seis años con él en el Bayern y se retiró en 2017 tras 517 partidos.

Lahm lo explica: «Contra Neuer no basta arriesgar un 80 % en el disparo, ni siquiera el 100 % es suficiente. Hay que arriesgarse al 110 %». Para superarlo no basta elegir entre potencia o precisión: «se necesitan ambas para marcar, y muchas veces en su máxima expresión. Por eso algunos tiros se van fuera, por encima o no están bien colocados», concluyó Lahm.