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JJ Gabriel(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Real Madrid, un paso adelante por JJ Gabriel, jugador del Manchester United nacido en 2010 y futura estrella del fútbol

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J. Gabriel
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Pero el Barcelona, el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain no se rinden.

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La carrera por JJ Gabriel entra en su fase decisiva y el Real Madrid parece haber tomado una ventaja importante sobre sus competidores. La promesa de 16 años del Manchester United, que ha despertado el interés de algunos de los principales clubes europeos, podría continuar su carrera en España, en el club de Florentino Pérez.

Según informa Fabrizio Romano, los blancos habrían dado el paso decisivo al alcanzar un acuerdo verbal sobre los términos del contrato con el talento nacido en 2010. Un acuerdo que, de confirmarse, permitiría al Real Madrid adelantarse a sus competidores y hacerse con uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol internacional. Por ahora falta la confirmación definitiva, pero la negociación parece haber tomado un rumbo claro. El traspaso estaría previsto para junio de 2027, al término de la temporada.

  • La pugna por JJ Gabriel, sin embargo, aún no está completamente cerrada. El joven talento y su entorno han sido contactados por algunos de los clubes más prestigiosos del fútbol mundial. Barcelona, Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain siguen a la expectativa, a la espera de saber si el entendimiento con el Real Madrid se convertirá finalmente en un acuerdo definitivo. Los próximos meses serán decisivos para conocer el futuro de uno de los nombres que más han dado que hablar entre los jóvenes talentos europeos.

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