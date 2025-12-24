Real Madrid solicita documentos financieros del Barcelona desde 2010 a 2018 por el Caso Negreira

En el brindis navideño anual del Real Madrid a principios de mes, el presidente Florentino Pérez lanzó una dura crítica al estado del fútbol español, reavivando su guerra en torno al 'Caso Negreira'. Durante un enérgico discurso ante los medios, Pérez acusó a la RFEF y a LaLiga de no cumplir con su obligación de proteger la integridad del deporte, señalando que la "corrupción sistémica" revelada por el escándalo probablemente ha perjudicado a otros clubes en la máxima categoría durante las últimas dos décadas.

El 'Caso Negreira' gira en torno a pagos por más de 7 millones de euros realizados por el Barcelona a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), entre 2001 y 2018, y sigue siendo una herida abierta para la directiva del Real Madrid. Pérez dejó claro que su club no permitirá que el asunto quede en el olvido, pese a la presión de los oficiales para cerrar el tema.

Pérez declaró: "La Navidad es un momento para reflexionar. Este club ha construido su historia y su leyenda. Somos el club con mayores ingresos del mundo según Deloitte y el más valioso según Forbes. Esto nos ha permitido vivir uno de nuestros períodos más exitosos en los últimos 15 años, tanto en fútbol como en baloncesto.

"Pero la Navidad también invita a la reflexión, y nuestra mayor preocupación es la situación del arbitraje. La gravedad de lo ocurrido con el 'Caso Negreira' durante casi dos décadas merece justicia."

Agregó: "Es incomprensible que las instituciones hayan dejado al Madrid solo en esta lucha. ¿Cómo puede el presidente de los árbitros pedirnos que lo olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo en la historia del fútbol? ¿Cómo pueden comportarse así la RFEF y LaLiga? Su deber es garantizar la integridad del deporte."