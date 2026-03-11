El Manchester City de Pep Guardiola cae ante el Real Madrid. Los blancos ganan 3-0 el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, y sin Kylian Mbappé y con Vinicius Junior fallando un penalti, es Federico Valverde quien se convierte en goleador: triplete para el centrocampista uruguayo, primer jugador en marcar tres goles en un partido de la Liga de Campeones en la historia del Real Madrid. En una noche (casi) perfecta para los blancos, Valverde se confirma una vez más como uno de los mejores centrocampistas del mundo con tres joyas que dejan fuera de combate a «nuestro» Donnarumma.
Traducido por
Real Madrid-Manchester City, Valverde y la anécdota con Seedorf: «¿Te acuerdas de lo que te decía? "¿Qué tienes menos que Kroos?"»
LAS PALABRAS DE VALVERDE
Tras el partido, el centrocampista uruguayo expresó su emoción por haber marcado un hat-trick en la Liga de Campeones: «Estoy feliz y orgulloso, siempre he soñado con vivir estos momentos y jugar partidos tan importantes», declaró Valverde a los micrófonos de Prime Video. «Pero estoy contento de ser la persona en la que me estoy convirtiendo, de seguir creciendo y mejorando también en mi papel de padre, para poder contarles estas noches a mis hijos y enseñarles muchas cosas».
EL ENCUENTRO CON SEEDORF
Durante la entrevista también hubo tiempo para un pequeño interludio con Clarence Seedorf, presente en la zona mixta para Prime Video: «Cuando trabajamos juntos, te dije una cosa —recuerda el excentrocampista a Valverde—: "¿Qué te falta para estar al nivel de Kroos?". Juegas en todas las posiciones del campo, esta noche es una recompensa por todo lo que has hecho. Quería decirte que no tengo preguntas, pero estoy orgulloso de tu trayectoria». Seedorf continúa contando la anécdota, incluso después de despedirse de Valverde: «Me decía que no creía que pudiera llegar al nivel de Kroos, yo le respondí que algún día volveríamos a hablar de ello».