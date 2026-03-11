Real Madrid-Manchester City, Valverde y la anécdota con Seedorf: «¿Te acuerdas de lo que te decía? "¿Qué tienes menos que Kroos?"»

Durante la entrevista también hubo tiempo para un pequeño interludio con Clarence Seedorf, presente en la zona mixta para Prime Video: «Cuando trabajamos juntos, te dije una cosa —recuerda el excentrocampista a Valverde—: "¿Qué te falta para estar al nivel de Kroos?". Juegas en todas las posiciones del campo, esta noche es una recompensa por todo lo que has hecho. Quería decirte que no tengo preguntas, pero estoy orgulloso de tu trayectoria». Seedorf continúa contando la anécdota, incluso después de despedirse de Valverde: «Me decía que no creía que pudiera llegar al nivel de Kroos, yo le respondí que algún día volveríamos a hablar de ello».