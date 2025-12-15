Getty Images Sport
Real Madrid exige justicia en el Caso Negreira mientras Florentino Pérez critica a LaLiga y la Federación Española
El Caso Negreira sigue siendo un tema en el fútbol español
Pérez lanzó una dura crítica al estado del fútbol español durante el brindis navideño anual del Real Madrid, reavivando la polémica sobre el 'Caso Negreira'. En un enérgico discurso ante los medios, acusó a la RFEF y a LaLiga de no cumplir con su deber de proteger la integridad del deporte, afirmando que la "corrupción sistémica" revelada por el escándalo probablemente ha hecho que otros clubes perdieran su estatus en la Primera División en las últimas dos décadas.
El 'Caso Negreira', que investiga pagos por más de 7 millones de euros realizados por el Barcelona a José María Enriquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), entre 2001 y 2018, sigue siendo un tema sensible para la directiva del Real Madrid. Mientras el proceso legal continúa, Pérez dejó claro que su club no permitirá que el asunto caiga en el olvido, pese a la presión de las autoridades para que se archive.
- Getty Images Sport
El Real Madrid lucha solo contra el Barça, afirma Pérez
Hablando en la tradicional reunión navideña, Pérez comenzó resaltando la supremacía financiera del Real Madrid, citando informes de Deloitte y Forbes que sitúan al club en la cima del deporte mundial. Sin embargo, el tono pronto pasó de la celebración a la condena.
“La Navidad es un momento para reflexionar”, afirmó Pérez. “Este club ha construido su historia y su leyenda. Somos el club con mayores ingresos del mundo según Deloitte y el más valioso según Forbes. Esto nos ha permitido vivir uno de nuestros períodos más exitosos en los últimos 15 años, tanto en fútbol como en baloncesto.
“Pero la Navidad también invita a reflexionar. Y la mayor preocupación del Madrid es la situación arbitral. Como bien saben, el ‘Caso Negreira’, que se prolongó durante casi dos décadas, merece justicia”.
La frustración de Pérez era evidente mientras denunciaba lo que percibe como un silencio cómplice por parte de los organismos rectores. El Real Madrid fue el único club que inicialmente se constituyó como acusación particular en el caso, un movimiento que tensó las relaciones con el Barcelona pero que Pérez considera esencial.
“Es totalmente incomprensible que las instituciones hayan dejado solo al Madrid en esta lucha”, afirmó con firmeza. “¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? ¿Cómo podemos olvidar el mayor escándalo en la historia del fútbol? ¿Cómo pueden actuar así la RFEF y LaLiga? Tienen el deber de garantizar la integridad del deporte”.
Florentino Pérez cuestiona la validez de los informes y critica el arbitraje
Uno de los principales argumentos de defensa del Barcelona ha sido que los pagos se realizaron por informes técnicos de scouting sobre los árbitros. Pérez desmanteló esta explicación con incredulidad, destacando los honorarios desorbitados y que los supuestos beneficiarios de esos informes —los entrenadores— nunca los recibieron.
“El ‘Caso Negreira’ es el más grave del fútbol actual”, afirmó Pérez. “Se han pagado más de 8 millones de euros por informes técnicos sobre árbitros. Y, además, nunca llegaron a manos de los entrenadores.
“¿Quién puede creer que pagaron por informes que los entrenadores ni siquiera sabían que existían? Esto evidencia la necesidad de un cambio radical”.
El presidente no se limitó a reproches históricos. Estableció un vínculo directo entre la “corrupción sistémica” del pasado y las decisiones arbitrales que, según él, han perjudicado al equipo de Xabi Alonso en la presente temporada. Pérez se refirió al partido más reciente del Real Madrid, donde consideró que a sus estrellas Vinicius Jr. y Rodrygo se les negaron penales claros, sugiriendo que se está consolidando una tendencia preocupante.
“Ayer fuimos arbitrados por un árbitro que incluso amenazó con tomar medidas contra nuestro club antes de la final de la Copa”, señaló Pérez, en referencia a un oficial con quien el club mantiene un historial conflictivo. “Y parece que las faltas sobre Vinicius y Rodrygo no son penales. Esto es solo lo último de una larga lista esta temporada”.
- AFP
El presidente del Real Madrid subraya las implicaciones más amplias
Quizás la acusación más contundente en el discurso de Pérez fue señalar que la supuesta corrupción tuvo efectos reales y devastadores sobre otros clubes de La Liga. Citando el lenguaje del juez instructor, enfatizó la gravedad del asunto.
"Es posible que algún club haya descendido como consecuencia del 'caso Negreira", afirmó Pérez. "Nuestro fútbol ha sido dañado y se debe hacer justicia. No olviden que el juez instructor calificó esto como corrupción sistémica. Y el Barça reconoció que estos pagos se hicieron porque les convenía. ¿Por qué? ¿Para qué? El Madrid seguirá insistiendo, y ustedes, los medios, juegan un papel fundamental."
