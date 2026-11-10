Tiene las ideas claras. El delantero brasileño Endrick, convocado por Ancelotti para los amistosos ante Japón (14 de noviembre) y Singapur (17 de noviembre), habló de su año en el Real Madrid y de su futuro: «Todavía soy joven, solo tengo 20 años. No tengo por qué echar a volar y tirarme por un acantilado. Veremos qué pasa. Solo puedo decir que quiero jugar, sentirme feliz y ayudar a mis compañeros», declaró a Globo . «Marcar goles, dar asistencias, como hacía en el Lyon, que ha sido una de las mejores cosas que me han pasado y una de las etapas más felices de mi vida».
Real Madrid, Endrick: «Quiero jugar, no sé qué pasará en enero. Tengo que pensar en lo que es mejor para mi carrera». La situación de AC Milan y Roma
LO MEJOR PARA SU CARRERA
Con el inicio de 2027 podría marcharse: «No sé qué pasará en enero, todo está en manos de Dios. Solo pido poder hacer lo que sea mejor para mi carrera; lo que tenga que pasar, pasará. Solo quiero dar lo mejor de mí». Después, sobre Mourinho: «Madrid es una ciudad maravillosa, pero está claro que debo hacer todo lo posible para impulsar mi carrera. Mourinho es una gran persona. Todos los días viene a verme, me pregunta cómo estoy, pero nunca habla de fútbol. Quiere saber de mi vida privada, me gusta su actitud, se interesa por mí. Estoy agradecido por lo que hace. Siempre daré lo máximo por el Real Madrid, que está por encima de todo. El cariño de Mourinho hace que siempre dé lo máximo».
ALTERNATIVA A MBAPPÉ
«Todos sabéis quién está en el Real Madrid, quiénes tenemos en el equipo y a quién tengo por delante. Mbappé es un grandísimo jugador, quedó segundo en el Balón de Oro. Intento aprovechar las oportunidades que me dan y dar lo mejor de mí. He entrado al campo para jugar cinco, diez minutos... He jugado en la Champions League contra la Roma y el AEK Atenas; son momentos que he sabido aprovechar».
CUÁNTO CUESTA ENDRICK
Con contrato con el Real Madrid hasta 2030, Endrick se marchará en enero salvo sorpresa. La idea del Real Madrid es cederlo, como sucedió hace un año con el Lyon de Fonseca. El AC Milan y la Roma están interesados en él, aunque quieren conseguir mejores condiciones. Trabajan para incluir una opción de compra con una cláusula de recompra muy elevada para el Real Madrid o para lograr un traspaso definitivo. El exjugador del Palmeiras está valorado en unos 60 millones de euros. En diciembre de 2022 costó 35 millones más 25 en variables.
CUÁNTO GANA ENDRICK
Según publica As, el salario de Endrick es de 6 millones de euros brutos al año hasta 2030.
MOURINHO LO HABÍA BLOQUEADO
En la víspera del duelo ante la Roma, Mourinho había intentado cerrar por completo la puerta a una salida en el próximo mercado de invierno en declaraciones a TNT Sports: «Déjenlo, déjenlo. Olvídense de cualquier club interesado. Más les vale sentarse y esperar; de lo contrario, se cansarán. Es un jugador al que adoro, con un potencial increíble. Es muy importante para nosotros. Cualquiera que esté interesado en él tendrá que vérselas conmigo, porque creo que no necesita salir cedido y que aquí tendrá un éxito extraordinario»
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