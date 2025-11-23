Getty Images News
Real Madrid se disculpa tras confundir a jugadores en homenaje a Diogo Jota y André Silva
El video mostró al delantero del Elche, André Silva, junto a Diogo Jota
El delantero de 28 años y su hermano André Silva fallecieron en julio en un accidente de coche que conmocionó al mundo del fútbol. Desde entonces, varios clubes han rendido homenaje a ambos, mientras que los aficionados del Liverpool los recuerdan cantando sus nombres en el minuto 20 de los partidos.
El Real Madrid intentó rendir su propio tributo a la pareja el pasado fin de semana, pero tuvo que disculparse tras mostrar, de manera inadvertida, el video del jugador equivocado. Junto a Jota no apareció su hermano, sino el exdelantero del RB Leipzig y actual jugador del Elche, André Silva.
Curiosamente, el Real Madrid se enfrenta al Elche este domingo en el Martínez Valero, con Silva previsto para ser titular bajo la dirección de Eder Sarabia. El club español ya emitió una disculpa oficial, expresando su “pesar” por el incidente.
El Real Madrid se disculpa con Elche y Silva
En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, el Real Madrid afirmó: "El Real Madrid C.F. se disculpa con el Elche C.F. y su jugador André Silva por haber incluido erróneamente su imagen en un video institucional, en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos este incidente."
Durante su discurso tras el video, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también ofreció disculpas por el error.
Tras un inicio de temporada destacado, el Elche atraviesa actualmente una racha de cinco partidos sin ganar, después de empatar 1-1 en casa contra la Real Sociedad antes del parón internacional. Sin embargo, el equipo ha mostrado fortaleza frente a sus propios aficionados, permaneciendo invicto en el Martínez Valero con tres victorias y tres empates en seis encuentros.
Por su parte, el Real Madrid busca retomar la senda de la victoria, tras no haber ganado sus últimos partidos fuera de casa, incluyendo la derrota 1-0 ante el Liverpool en la Champions League y un empate 0-0 frente al Rayo Vallecano a principios de mes. El duelo del domingo en Elche será el tercero de seis partidos consecutivos fuera de casa para los hombres de Xabi Alonso, luego de que el Bernabéu se utilizara para un partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.
Los Blancos llegan al partido del domingo ocupando la segunda posición en LaLiga, superados por el campeón defensor Barcelona, que regresó al Spotify Camp Nou tras más de 900 días y celebró la ocasión con una contundente victoria por 4-0 sobre el Athletic Club.
Estrella del Liverpool homenajea a Diogo Jota tras triunfo de Escocia
La metedura de pata del Real Madrid llega apenas días después de que el lateral izquierdo del Liverpool, Andy Robertson, rindiera un emotivo homenaje a Diogo Jota. El internacional escocés celebraba la victoria de Escocia sobre Dinamarca en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, asegurando su lugar en la competición con un triunfo por 4-2.
"Lo he ocultado bien, pero hoy me he sentido destrozado. Sé la edad que tengo y esta podría ser mi última oportunidad de ir al Mundial," confesó Robertson. "No podía sacar a mi amigo Diogo Jota de mi cabeza. Hablamos mucho sobre el Mundial porque él se perdió el último con Portugal y yo con Escocia. Sé que hoy me estará sonriendo desde arriba."
"Estoy tan contento de que todo haya salido así. Este grupo de chicos, este equipo técnico, es el mejor en el que he estado. El discurso del entrenador antes del partido fue increíble, repasando los grandes momentos que hemos vivido. Clasificarnos para la Eurocopa… no podía recordarlo bien, pero nos dijo: 'Hagamos que sea otro'."
"Estábamos muy emocionados. Hacerlo por él, por el personal y por nuestras familias, será una de las mejores noches de mi vida. Eso resume a este equipo: nunca decir morir, simplemente seguir hasta el final. Fue uno de los partidos más locos. Hicimos que el país lo viviera, pero estoy seguro de que valió la pena. ¡Vamos al Mundial!"
¿Cuándo juega el Real Madrid de nuevo en el Santiago Bernabéu?
El Real Madrid, mientras tanto, sigue su serie de partidos fuera de casa, que incluye el duelo de hoy en Elche y visitas a Olympiacos, Girona y Athletic Club.
Los Blancos regresarán finalmente al Santiago Bernabéu el 7 de diciembre para recibir al Celta de Vigo, antes de enfrentar un gran partido de la Liga de Campeones en casa contra el Manchester City.
