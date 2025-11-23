Real Madrid se disculpa tras confundir a jugadores en homenaje a Diogo Jota y André Silva

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, el Real Madrid afirmó: "El Real Madrid C.F. se disculpa con el Elche C.F. y su jugador André Silva por haber incluido erróneamente su imagen en un video institucional, en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos este incidente."

Durante su discurso tras el video, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también ofreció disculpas por el error.

Tras un inicio de temporada destacado, el Elche atraviesa actualmente una racha de cinco partidos sin ganar, después de empatar 1-1 en casa contra la Real Sociedad antes del parón internacional. Sin embargo, el equipo ha mostrado fortaleza frente a sus propios aficionados, permaneciendo invicto en el Martínez Valero con tres victorias y tres empates en seis encuentros.

Por su parte, el Real Madrid busca retomar la senda de la victoria, tras no haber ganado sus últimos partidos fuera de casa, incluyendo la derrota 1-0 ante el Liverpool en la Champions League y un empate 0-0 frente al Rayo Vallecano a principios de mes. El duelo del domingo en Elche será el tercero de seis partidos consecutivos fuera de casa para los hombres de Xabi Alonso, luego de que el Bernabéu se utilizara para un partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Los Blancos llegan al partido del domingo ocupando la segunda posición en LaLiga, superados por el campeón defensor Barcelona, que regresó al Spotify Camp Nou tras más de 900 días y celebró la ocasión con una contundente victoria por 4-0 sobre el Athletic Club.