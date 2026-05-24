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Real Madrid conoce sus «carencias» de cara a una clave ventana de fichajes, y Fabio Capello ya habla de contrataciones antes de la llegada de José Mourinho
Capello identifica el eslabón perdido
El Real Madrid cerró la temporada 2025-26 sin títulos y por detrás del Barcelona en La Liga. La victoria 4-2 ante el Athletic en la última jornada no ocultó los problemas de la plantilla, lo que llevó al exentrenador Capello a hablar de las carencias del equipo.
«No ha sido una temporada fácil para el Real Madrid. Debemos pensar en el futuro: identificar a los mejores jugadores, detectar qué falla y qué falta, e intentar ficharlos. No es fácil», declaró Capello en un reciente evento.
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Sustituir a los iconos insustituibles
Para Capello, el problema principal está en el centro del campo. El técnico italiano cree que las salidas y el envejecimiento de figuras legendarias han dejado un vacío que la plantilla actual aún no ha sabido llenar. Insiste en que la prioridad del club debe ser encontrar jugadores con el mismo control y visión que sus antiguos grandes.
«¿Qué cambiaría en el Real Madrid? En el centro del campo, que es donde necesitan jugadores como [Luka] Modric o [Toni] Kroos. Estos futbolistas son clave por su calidad e inteligencia táctica. Ahí es donde hemos fallado en los últimos años», explicó Capello.
Los objetivos de Mourinho y los posibles fichajes
Con Mourinho a punto de regresar al Real Madrid, el club busca refuerzos. Rodri, del Manchester City, es prioridad: podría fichar tras la salida de Guardiola.
Enzo Fernández sigue siendo un objetivo de ensueño, pero su alto precio en el Chelsea complica la operación. También figura Morten Hjulmand, del Sporting de Lisboa, uno de los favoritos de Mourinho y opción más asequible para corregir el desequilibrio táctico señalado por Capello.
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Un verano de grandes cambios
El final de la temporada trajo las emotivas despedidas de Dani Carvajal y David Alaba, poniendo fin a una era dorada para muchos madridistas. La salida de Álvaro Arbeloa como entrenador allanó el camino para una nueva etapa bajo Mourinho, encargado de devolver al club a la cima europea.
Los nuevos, como Trent Alexander-Arnold, ya piensan en el futuro tras un debut complicado. Aunque Thomas Tuchel lo dejó fuera de la lista del Mundial de Inglaterra, el lateral derecho se muestra optimista y este fin de semana afirmó: «Voy a descansar y trabajar este verano. ¡Prometo que la próxima temporada traeremos trofeos a este increíble club!».