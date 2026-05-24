El Real Madrid cerró la temporada 2025-26 sin títulos y por detrás del Barcelona en La Liga. La victoria 4-2 ante el Athletic en la última jornada no ocultó los problemas de la plantilla, lo que llevó al exentrenador Capello a hablar de las carencias del equipo.

«No ha sido una temporada fácil para el Real Madrid. Debemos pensar en el futuro: identificar a los mejores jugadores, detectar qué falla y qué falta, e intentar ficharlos. No es fácil», declaró Capello en un reciente evento.