El Real Madrid ha cerrado su tercer fichaje del verano, tras Konaté y Dumfries. Además, ha contratado a José Mourinho como entrenador y ha alcanzado un acuerdo con Bernardo Silva, ex del Manchester City, arrebatándoselo a Atlético y Barcelona. Esta mañana, el club español y el Chelsea han anunciado oficialmente su acuerdo.
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Real Madrid confirma el fichaje de Cucurella por 60 millones de euros. Contrato hasta 2032
LOS DETALLES
El Real Madrid CF y el Chelsea FC han acordado el traspaso de Marc Cucurella, que firmará hasta 2032. El club blanco ha invertido 55 millones de euros en concepto de pago fijo más otros 5 en concepto de bonificaciones. El futbolista, que ya se ha sometido a parte de las pruebas médicas con la selección española en Estados Unidos, ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2032.
LA TRAYECTORIA DE CUCURELLA
Cucurella regresa a España tras formarse en las categorías inferiores del Barcelona, con el que jugó un partido en Primera. También disputó 33 partidos con el Eibar y 86 con el Getafe antes de marcharse a Inglaterra. Luego jugó 38 partidos con el Brighton antes de fichar por el Chelsea, donde disputó 163 encuentros y marcó 9 goles.