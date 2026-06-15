Real Madrid confirma el fichaje de Cucurella por 60 millones de euros. Contrato hasta 2032

El Real Madrid CF y el Chelsea FC han acordado el traspaso de Marc Cucurella, que firmará hasta 2032. El club blanco ha invertido 55 millones de euros en concepto de pago fijo más otros 5 en concepto de bonificaciones. El futbolista, que ya se ha sometido a parte de las pruebas médicas con la selección española en Estados Unidos, ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2032.