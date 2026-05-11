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Rayan, un adolescente de Bournemouth, llama «figura paterna» a Casemiro y relata la cálida bienvenida que le brindaron Vinicius Jr. y Raphinha antes de su debut con Brasil
Casemiro, el líder veterano
Para Rayan, el parón internacional de marzo marcó un antes y un después. Tras ser convocado por sorpresa por Ancelotti, el delantero del Bournemouth vio cómo el Mundial de 2026 dejaba de ser un sueño para convertirse en una «posibilidad real». Aunque solo jugó 14 minutos en el amistoso contra Croacia, codearse con la élite le marcó para siempre.
Los veteranos le brindaron apoyo; destacó la acogida de Vinícius Júnior, Raphinha y Marquinhos. Sin embargo, fue el centrocampista Casemiro quien se convirtió en el pilar del grupo. Rayan declaró a UOL: «Vinícius Júnior, Raphinha, Casemiro y Marquinhos me recibieron muy bien. Casemiro es un tipo genial, muy serio y también una figura paterna. Todos nos recibieron muy bien, a mí y a Igor Thiago, que también debutaba».
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La sorpresa lingüística de Ancelotti
La adaptación de Rayan fue más fácil gracias a un detalle inesperado: el seleccionador de Brasil, Ancelotti, habla portugués. El técnico italiano, con un palmarés histórico en el Real Madrid y el AC Milan, sorprendió al joven con su fluidez en su primer encuentro.
«Era nuestra primera reunión en persona. Hablamos en portugués y lo domina», admitió Rayan. «Al principio estaba nervioso; es una figura que lo ha ganado todo en el Real Madrid y donde ha estado. Conocerlo fue un sueño».
La cuenta atrás final para el 18 de mayo
Con el torneo local finalizando, Rayan se enfoca en el anuncio que se hará en el Museo del Mañana de Río de Janeiro. Después de aparecer en la lista preliminar de 55 jugadores, ahora lucha por uno de los 26 puestos definitivos. La lesión de Estevao, del Chelsea, podría haber abierto un lugar, aumentando las opciones de que la estrella del Bournemouth sea convocado.
Pasar de ver a sus ídolos por televisión a entrenar con ellos ha sido surrealista para el exjugador del Vasco. «No estaba seguro de que mi nombre estuviera entre los convocados», admitió, recordando su sorpresa en marzo.
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Rayan sigue en plena forma en Inglaterra
Rayan, de 19 años, fichó por el Bournemouth en enero. Ha jugado 13 partidos en la Premier League, marcando cinco goles y dando dos asistencias.