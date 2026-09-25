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¡Rayan rescata a la renovada Brasil de Ancelotti! El drama final en Queensland niega a Australia una victoria histórica tras el golazo de Nestory Irankunda
La experimental Seleção de Ancelotti, frustrada
El amanecer de una nueva era para el fútbol brasileño afrontó un duro examen el jueves, cuando Carlo Ancelotti dirigió a su equipo en un amistoso contra Australia. Después de su decepcionante eliminación en octavos de final a manos de Noruega en el reciente Mundial, el técnico italiano se había mostrado claro sobre sus decisiones de selección, al afirmar que «el partido fue el comienzo de una nueva generación para Brasil», mientras busca integrar talento joven junto a estrellas consolidadas.
Australia se negó a dejarse intimidar por los cinco veces campeones del mundo y mostró una solidez defensiva que frustró a los visitantes durante toda la primera parte. Nestory Irankunda lanzó pronto un aviso con un disparo desviado, mientras la zaga de Australia se multiplicó en los bloqueos para negar el gol tanto a Vinicius Junior como a Raphinha. Los locales estuvieron a punto de romper el empate justo antes del descanso, cuando un córner cerrado puso en apuros a la defensa brasileña, pero Alessandro Circati no pudo conectar en el segundo palo. Pese a una alineación repleta de estrellas, a Brasil le faltó la pegada necesaria para desmontar la bien trabajada estructura australiana.
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La intervención del VAR anula el primer gol de Brasil
El partido cobró vida justo antes de que el árbitro señalara el descanso, cuando Brasil pareció haber roto por fin la resistencia de Australia. Una sofisticada combinación entre las sensaciones adolescentes Endrick y Estevao rompió la defensa australiana y permitió al segundo definir con serenidad ante Patrick Beach. Sin embargo, las celebraciones duraron poco, ya que los árbitros fueron llamados al monitor. Tras una revisión del VAR, el gol fue anulado por una falta cometida por Bruno Guimaraes sobre Harry Souttar durante la jugada previa, lo que aseguró que ambos equipos se marcharan al descanso con empate.
Brasil salió para la segunda parte con una intensidad renovada, claramente impulsado por la inercia que había generado al final de la primera mitad. Raphinha, que ha estado en un estado de forma sensacional con el Barcelona, obligó a Beach a lucirse con una gran parada antes de arrastrar un disparo raso ligeramente desviado. Estevao también desaprovechó una ocasión de oro para adelantar a Brasil, al mandar por encima del larguero tras un disparo desviado de Vinicius Junior que le cayó perfecto en su camino. Pese a todo su talento ofensivo y su posesión de balón, el equipo de Ancelotti siguió siendo vulnerable al contraataque y a las jugadas a balón parado de Australia.
Irankunda deja un momento mágico
La grada australiana estalló de júbilo en el minuto 68, cuando Nestory Irankunda castigó las ocasiones falladas de Brasil con un sensacional lanzamiento de falta desde 25 yardas que superó a Hugo Souza y se coló por toda la escuadra izquierda para dar a Australia una sorprendente ventaja.
En respuesta, Ancelotti se fue con todo al ataque e indicó a su equipo que encerrara a Australia en su propia área. Más allá de evitar una derrota en esta jornada, Brasil estaba desesperada por proteger un historial dominante: solo ha perdido una vez contra Australia en toda su historia, un 1-0 en la Copa Confederaciones de 2001.
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Un cabezazo tardío de Rayan evita el bochorno de Brasil
El empate llegó por fin en el quinto minuto del tiempo añadido de la segunda parte, cuando la presión incesante de Brasil dio sus frutos y Rayan se elevó por encima de todos para conectar el córner milimétrico de Raphinha, firmando un potentísimo cabezazo que entró tras golpear en el larguero por su parte inferior.
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