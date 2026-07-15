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Rayan Cherki respondió de forma brusca al ser preguntado por Lucas Digne, tras la dura noche que vivió su compañero en la derrota de Francia ante España en semifinales del Mundial
Cherki defiende el error de Digne
El equipo de Didier Deschamps vio esfumarse su sueño de final tras caer ante una España superior y eficaz. Digne derribó a Yamal en el área y Oyarzabal marcó el 1-0 de penalti. En la segunda parte, Porro sentenció el 2-0. En la zona mixta, Cherki respondió con contundencia al ser preguntado por el estado anímico de su compañero en el descanso.
«¿Qué crees que te voy a decir? ¿Que estaba llorando, que le metimos la cabeza entre las piernas? No», espetó Cherki. «Estas cosas pasan en el partido, así es el fútbol. Tenemos que apoyarle, y él tiene que estar con nosotros. Estábamos todos juntos. En el descanso, estábamos todos juntos».
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El momento decisivo del partido
Cherki destacó la importancia del segundo gol de España, que sentenció el partido. «Sabíamos que el segundo gol iba a ser crucial porque, en un partido como este, con el 1-1, es increíblemente difícil defender. Con el 2-0, la historia es completamente diferente. Hoy, la decepción es enorme», añadió.
Cherki entró en el 72’, cuando el partido ya estaba sentenciado, y mostró frustración al hablar de su escaso tiempo de juego. Al preguntarle si hubiera querido salir antes, respondió: «¿Tú qué crees?», y terminó la entrevista.
«Hemos perdido contra nosotros mismos»
Cherki fue muy crítico con el rendimiento de la selección francesa: «Es una enorme decepción, porque hoy nos hemos derrotado a nosotros mismos», admitió ante la prensa. «No perdimos por el árbitro ni por España; nos vencimos a nosotros mismos. Sabíamos que éramos un rival peligroso y que solo nosotros podíamos eliminarnos. Hoy eso ocurrió: nos superaron en técnica, táctica y duelos. Es una decepción enorme».
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Se avecina el partido por el tercer puesto
A pesar del golpe de la eliminación, Francia debe recomponerse para el último partido del torneo. El sábado, en Miami, se medirá al perdedor de la otra semifinal, Inglaterra o Argentina, por la medalla de bronce, un encuentro que poco consuela a una selección que aspiraba al título. Para Cherki y sus compañeros, el objetivo será cerrar el torneo con una nota positiva.
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