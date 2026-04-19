¡Rayan Cherki llega para enfrentar al Arsenal! El talentoso creador de juego es la principal amenaza del Manchester City ante la defensa planteada por Mikel Arteta en la final por el título

Esta temporada se marcan menos goles por partido que la anterior: bajan los pases y los ataques directos. Aumentan los goles a balón parado y los saques de banda largos, y el balón pasa menos tiempo en juego.

El líder, el Arsenal de Mikel Arteta, recibe muchas críticas por priorizar la potencia sobre el estilo en su búsqueda del primer título en 22 años.

Por eso muchos neutrales apoyarán al City en la final del domingo, porque el equipo sigue apostando por el espectáculo. Y hay un jugador que, más que ningún otro, explica por qué la gente vuelve a enamorarse del City pese a su dominio y a las dudas sobre sus 115 futbolistas: Rayan Cherki…