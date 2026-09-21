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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Rayan Cherki, «honrado» por el nombramiento de Zinedine Zidane, mientras la estrella del Manchester City se prepara para una nueva era con Francia

R. Cherki
Z. Zidane
Francia
Manchester City
Premier League

El mediapunta del Manchester City Rayan Cherki ha expresado su ilusión ante el esperado debut de Zinedine Zidane como seleccionador de Francia. El jugador de 23 años afronta con entusiasmo la oportunidad de coincidir con el legendario técnico durante el parón internacional.

  • Una nueva era para Francia

    Zidane se prepara oficialmente para hacer su esperado debut como seleccionador de Francia. El legendario exentrenador del Real Madrid se pondrá por fin al frente de su país durante el actual parón internacional.

    El mediapunta del City Cherki está entre los jugadores incluidos en la primera convocatoria de Zidane. El futbolista de 23 años se ha asentado en la selección nacional y actualmente suma 14 internacionalidades y dos goles con Francia.

    • Anuncios
  • Zinedine ZidaneGetty

    Cherki disfruta de la oportunidad con Zidane

    La perspectiva de jugar a las órdenes de uno de los mayores iconos futbolísticos de la historia de Francia ha entusiasmado, como es natural, a la actual generación de estrellas internacionales. Cherki no es, desde luego, una excepción, y el exjugador del Lyon está deseando saltar al campo de entrenamiento.

    «Será un honor incorporarme a un nuevo seleccionador, especialmente Zidane», explicó Cherki durante una entrevista con Canal+. «Tenemos muchas ganas de empezar a trabajar con él y de disfrutar de verdad de la experiencia».

  • Cherki brilló el fin de semana

    Cherki afronta el parón internacional lleno de confianza tras un exitoso fin de semana en la competición doméstica. Marcó un gol en la victoria del Manchester City por 5-3 sobre el Sunderland en la Premier League, con lo que elevó su cuenta a tres goles en cinco apariciones ligueras hasta ahora. Mientras tanto, en total, el jugador de 23 años ha firmado cuatro goles y dos asistencias en ocho partidos entre todas las competiciones.

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  • Rayan CherkiGetty

    Irrumpiendo en la escena internacional

    Todas las miradas se centrarán ahora en Zidane mientras ultima los preparativos para su debut internacional en el banquillo. La selección se reunirá esta semana para comenzar su trabajo táctico y adaptarse a la filosofía del nuevo entrenador.

    Para Cherki, los próximos partidos representan una oportunidad de oro para afianzarse en los planes de Zidane. El talentoso centrocampista espera trasladar directamente su impresionante estado de forma con su club al escenario internacional e impresionar de inmediato a su nuevo entrenador.

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