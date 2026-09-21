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Rayan Cherki, «honrado» por el nombramiento de Zinedine Zidane, mientras la estrella del Manchester City se prepara para una nueva era con Francia
Una nueva era para Francia
Zidane se prepara oficialmente para hacer su esperado debut como seleccionador de Francia. El legendario exentrenador del Real Madrid se pondrá por fin al frente de su país durante el actual parón internacional.
El mediapunta del City Cherki está entre los jugadores incluidos en la primera convocatoria de Zidane. El futbolista de 23 años se ha asentado en la selección nacional y actualmente suma 14 internacionalidades y dos goles con Francia.
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Cherki disfruta de la oportunidad con Zidane
La perspectiva de jugar a las órdenes de uno de los mayores iconos futbolísticos de la historia de Francia ha entusiasmado, como es natural, a la actual generación de estrellas internacionales. Cherki no es, desde luego, una excepción, y el exjugador del Lyon está deseando saltar al campo de entrenamiento.
«Será un honor incorporarme a un nuevo seleccionador, especialmente Zidane», explicó Cherki durante una entrevista con Canal+. «Tenemos muchas ganas de empezar a trabajar con él y de disfrutar de verdad de la experiencia».
Cherki brilló el fin de semana
Cherki afronta el parón internacional lleno de confianza tras un exitoso fin de semana en la competición doméstica. Marcó un gol en la victoria del Manchester City por 5-3 sobre el Sunderland en la Premier League, con lo que elevó su cuenta a tres goles en cinco apariciones ligueras hasta ahora. Mientras tanto, en total, el jugador de 23 años ha firmado cuatro goles y dos asistencias en ocho partidos entre todas las competiciones.
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Irrumpiendo en la escena internacional
Todas las miradas se centrarán ahora en Zidane mientras ultima los preparativos para su debut internacional en el banquillo. La selección se reunirá esta semana para comenzar su trabajo táctico y adaptarse a la filosofía del nuevo entrenador.
Para Cherki, los próximos partidos representan una oportunidad de oro para afianzarse en los planes de Zidane. El talentoso centrocampista espera trasladar directamente su impresionante estado de forma con su club al escenario internacional e impresionar de inmediato a su nuevo entrenador.
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