Rayan Cherki, «honrado» por el nombramiento de Zinedine Zidane, mientras la estrella del Manchester City se prepara para una nueva era con Francia

Zidane se prepara oficialmente para hacer su esperado debut como seleccionador de Francia. El legendario exentrenador del Real Madrid se pondrá por fin al frente de su país durante el actual parón internacional.

El mediapunta del City Cherki está entre los jugadores incluidos en la primera convocatoria de Zidane. El futbolista de 23 años se ha asentado en la selección nacional y actualmente suma 14 internacionalidades y dos goles con Francia.