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Rayan Cherki explica qué debe lograr antes de hacer ruletas en pleno partido; un ex del Manchester City anticipa el mensaje de Pep Guardiola
Polvo mágico: Cherki es del mismo molde que Ronaldinho
Guardiola sabía lo que fichaba cuando trajo a Cherki del Lyon por 34 millones de libras (46 millones de dólares) en el verano de 2025. Este carismático jugador de 22 años ya se había labrado una reputación en su país por su capacidad para dar un toque mágico a cada partido.
Es tan competitivo como cualquier otro, pero quiere ganar con estilo. Está moldeado a imagen de Ronaldinho y Neymar: le divierte el fútbol y busca entretener al público.
Para él no basta con ganar: hay que hacerlo con estilo. El fútbol es espectáculo, y los jugadores deben hacer levantarse a la afición. Con sus regates y sus centros de rabona, Cherki juega sonriendo y quiere que todos disfruten con su alegría.
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Crítica a las payasadas con el balón durante la final de la Carabao Cup
Durante la final de la Carabao Cup que el City ganó al Arsenal, el jugador hizo unos malabares con el balón cuando los Blues ya lideraban. El exdefensa del Manchester United Gary Neville, como comentarista, opinó: «Creo que es un poco pronto para eso, si te soy sincero. Ha sido un poco arrogante».
El exentrenador de la Premier League Alan Pardew añadió: «Hacer malabares con el balón así es un insulto en el fútbol profesional; un jugador no debe hacerlo».
¿Qué le dirá Guardiola a Cherki por lucirse demasiado?
No todos piensan así: a muchos les gusta ver a Cherki romper con el estilo robotizado de la era moderna. El excapitán del City, Barry, admira a Cherki, pero entiende que algunos, como Guardiola, pidan prudencia.
En declaraciones exclusivas a GOAL, cortesía de BetMGM, Barry reconoció: «Es un tema complicado. Como aficionados, es genial ver a los jugadores hacer trucos diferentes y emocionarnos. No diría “no lo hagas”, porque es fantástico de ver. Me encanta ver la extravagancia y la habilidad de estos jugadores que pueden hacer cosas así en el campo.
Pep lo ha visto en otros jugadores a lo largo de los años; si Cherki consigue números similares, seguro que le dejará seguir.
«Creo que Pep le dirá: “Aún no estás del todo preparado para hacer eso en este momento”. Así es como yo lo veo. Si sigues marcando goles, jugando como hasta ahora y ganando trofeos, entonces podrás hacer esos regates cuando quieras. Eso es lo que intenta decir, no “no hagas eso”».
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Guardiola ha trabajado con varios talentos inconstantes
Thierry Henry, quien dirigió a Cherki en la selección olímpica francesa de 2024, lo respalda y asegura que logrará cosas excepcionales. Su compañero Erling Haaland destaca su habilidad especial, comparable a la de Kevin De Bruyne.
Aunque a Guardiola se le ha criticado por frenar a Jack Grealish hasta apagar su chispa creativa, el técnico catalán cuenta ahora con Jeremy Doku y Savinho —y antes trabajó con Lionel Messi y Franck Ribéry—, lo que demuestra que no le teme a dar libertad a jugadores como Cherki para expresarse.