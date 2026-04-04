Cherki se arriesgó a ganarse la ira de su propia afición al intercambiar la camiseta con el delantero del Liverpool Ekitike antes del pitido final del partido de la FA Cup del sábado, y luego, sorprendentemente, se la puso en el banquillo. El incidente tuvo lugar durante el partido de alto riesgo disputado en el Etihad Stadium, en el que el City dominó a su rival sobre el terreno de juego y se impuso por 4-0, asegurándose así una plaza en las semifinales.

Cherki y Ekitike, compañeros en la selección francesa, fueron sustituidos con pocos minutos de diferencia durante la segunda parte. Al parecer ajenos a lo que podía parecer desde fuera, aprovecharon la oportunidad para intercambiar camisetas cuando aún quedaban 20 minutos por jugar y el partido seguía en marcha. El hecho de intercambiar camisetas antes de que el partido haya concluido suele estar mal visto, pero Cherki fue un paso más allá.