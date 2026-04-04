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¡Rayan Cherki, ¿en qué estabas pensando?! La estrella del Manchester City tuvo que disculparse por llevar la camiseta del Liverpool en el banquillo tras intercambiarla con Hugo Ekitike
Un momento de locura en el Etihad
Cherki se arriesgó a ganarse la ira de su propia afición al intercambiar la camiseta con el delantero del Liverpool Ekitike antes del pitido final del partido de la FA Cup del sábado, y luego, sorprendentemente, se la puso en el banquillo. El incidente tuvo lugar durante el partido de alto riesgo disputado en el Etihad Stadium, en el que el City dominó a su rival sobre el terreno de juego y se impuso por 4-0, asegurándose así una plaza en las semifinales.
Cherki y Ekitike, compañeros en la selección francesa, fueron sustituidos con pocos minutos de diferencia durante la segunda parte. Al parecer ajenos a lo que podía parecer desde fuera, aprovecharon la oportunidad para intercambiar camisetas cuando aún quedaban 20 minutos por jugar y el partido seguía en marcha. El hecho de intercambiar camisetas antes de que el partido haya concluido suele estar mal visto, pero Cherki fue un paso más allá.
Captado por la cámara vistiendo los colores del equipo rival
Las cámaras de televisión no tardaron en captar una escena insólita: Cherki cogió la camiseta del Liverpool de Ekitike y se la puso mientras estaba sentado entre sus compañeros del Manchester City. El delantero parecía sentirse cómodo con la camiseta roja hasta que oyó una voz fuera de cámara, probablemente de un miembro del personal o de un compañero sorprendido. Al darse cuenta del error, se quitó rápidamente la camiseta y levantó la mano en un claro gesto de disculpa hacia quienes le rodeaban.
Mientras Cherki se apresuraba a disimular su metedura de pata, las cámaras enfocaron el banquillo del Liverpool. Allí se vio a Ekitike sentado inmóvil, vestido con una camiseta de entrenamiento negra neutra, tras haber guardado ya la camiseta del City de Cherki.
Fletcher advierte del posible rechazo de los aficionados
El incidente no pasó desapercibido para el equipo de comentaristas, que no tardó en señalar cómo podrían reaccionar los aficionados del City al ver a uno de los suyos vistiendo los colores de un rival directo. El comentarista de TNT Sports, Darren Fletcher, destacó la gravedad de la situación durante la retransmisión y comentó: «Esto va a caer como un jarro de agua fría en muchos sectores».
Queda por ver si habrá alguna repercusión formal por parte de la directiva del club, pero la imagen fue sin duda mala durante un partido memorable que, por lo demás, fue una celebración para el equipo local. A pesar del drama en la banda, el City se aseguró su plaza en las semifinales de la FA Cup con una actuación implacable que dejó a los visitantes sin respuesta.
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El historial de travesuras de Cherki que han acaparado los titulares
El Liverpool cayó derrotado por 4-0 gracias a un hat-trick de Erling Haaland y a un gol de Antoine Semenyo, asistido por el propio Cherki. Ni siquiera Mohamed Salah pudo remontar el partido para los Reds, ya que James Trafford le detuvo un penalti. Sin embargo, el intercambio de camisetas de Cherki no es más que el último de una serie de momentos en los que el francés ha llamado la atención por su comportamiento excéntrico.
Cherki también acaparó los titulares antes del parón internacional, durante la victoria por 2-0 del City sobre el Arsenal en la final de la Carabao Cup en Wembley. Durante ese partido, alardeó haciendo malabares con el balón en pleno partido y luego guiñó un ojo al público mientras yacía en el suelo tras una falta de Ben White. Si bien su talento es innegable, su inclinación por lo teatral sigue manteniéndolo en el punto de mira por razones que van más allá de su habilidad técnica.