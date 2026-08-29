El exmediapunta del Lyon no tardó en criticar su actuación inicial pese a acabar siendo el hombre decisivo del partido para el Manchester City. En declaraciones a Sky Sports tras el encuentro, Cherki explicó: "Mi actuación fue regular. En la primera parte no encontramos los espacios, jugué de puta pena.

"Necesito demostrarles que quiero jugar, que quiero marcar. La próxima vez quiero repartir más el balón. Miré a Enzo [Maresca] y supe que tenía que cambiarlo en la segunda parte".

Al reflexionar sobre el resultado final, añadió: "Estoy muy contento por la victoria".