En declaraciones a la web oficial del club sobre su ambición de ver puerta con más frecuencia a las órdenes de Maresca, Ait-Nouri subrayó su compromiso con la mejora continua.

Preguntado por si espera marcar con regularidad, el exjugador del Wolverhampton Wanderers reveló: "Me gustaría. Fue mi primer gol con el City, y es una parte del juego que disfruto mucho. Siempre he intentado jugar de una manera ofensiva, pero no marco todo el tiempo.

"Es una sensación muy especial para mí, y quiero aprender cada día, trabajar cada vez más para añadir todo lo posible a mi juego".