¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Woltemade JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Ravanelli: «La Juve ya tiene 6-7 jugadores de Scudetto. Woltemade, en cambio, no hace dar el salto de calidad»

Juventus
N. Woltemade
Serie A

El exdelantero de la Juventus habla de la Juve actual

Fabrizio Ravanelli, exdelantero de la Juventus, entrevistado por Tuttosport habla del inicio de temporada de la Juventus.


¿Quién en lugar de Grabara?

"¿Mejor Neto o mantener a Radu hasta enero? Si queremos hacer crecer a Radu, mejor que juegue y crezca. Cuando un portero no juega se oxida. Neto es el que más confianza me da entre los agentes libres, siempre me ha transmitido seguridad y también es bueno con los pies, además conoce el entorno".


Sobre Palmisani, portero del Frosinone y objetivo de la Juventus para el futuro:

"Me ha enamorado, me parece un predestinado. Tiene mucha hambre, viene desde abajo. Hizo una temporada importante el año pasado y lo está confirmando. Cuando tienes personalidad la edad no importa, Buffon y Donnarumma lo demostraron en el pasado".

  • Sobre el futuro próximo:

    "¿Qué espero de Carnevali? Que logre crear el espíritu de italianidad que necesita la Juventus. Boniperti, en mi etapa, fue a descubrir a Torricelli, Ravanelli, Tacchinardi, Porrini, Di Livio, Del Piero. Todos contribuyeron a ganar Scudetti y la Champions".


    ¿Cuánto falta para ganar el Scudetto?

    "Creo que en dos o tres años puede volver a ganar. Los tres de arriba son fuertes; luego, con Yildiz, Alajabegovic, Kolo Muani y quizá otro delantero, la Juventus se está reconstruyendo. En mi opinión, la Juventus tiene 6-7 jugadores ya preparados para ganar el Scudetto".


    Sobre Woltemade:

    "No es un nueve puro, porque cuando juegas como delantero centro tienes que atacar bien el primer palo, ser fuerte de cabeza, tener olfato goleador incluso en el rechace. Me parece un poco más capacitado para salir del área, un mediapunta. Creo que no es el perfil que pueda dar ese salto de calidad. Seguro que le será útil a Spalletti, pero creo que la Juventus necesitaba más a un jugador profundo y bueno de cabeza, teniendo tantos futbolistas que llegan hasta línea de fondo. Tener a un Osimhen habría sido ideal".

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV