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Mexico World Cup previewGOAL

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Raúl Jiménez, leyenda de El Tri, debutará como titular en un Mundial. El ascenso de Brian Gutiérrez y la evolución del papel de Rafa Márquez son otras claves del México-Sudáfrica

FEATURES
Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica
World Cup
Javier Aguirre Onaindía
Raúl Jiménez
B. Gutierrez
R. Marquez
Rafael Márquez

México llega invicta al primer partido del Mundial 2026, con Raúl Jiménez buscando cerrar el círculo, Brian Gutiérrez en pleno ascenso y Rafa Márquez cada vez más destacado.

Ni en sus sueños más descabellados podría Javier «Vasco» Aguirre haber imaginado una situación mejor de cara a su debut en un Mundial. México permanece invicto en 2026, con 15 goles a favor y solo dos en contra. 

Además, ha forjado un equipo que refleja su carácter: intenso en defensa, ordenado en ataque y conectado con el momento. Esta vez México llega con ritmo, profundidad y competencia por cada puesto. Aguirre parece convencido de que lo más difícil —recuperar el orgullo de El Tri— ya se afianza.

«Llevamos 22 meses preparándonos y no creo que elegir la convocatoria definitiva haya sido fácil», declaró Aguirre tras la victoria de México por 5-1 sobre Serbia. «Ha habido muchos contratiempos por el camino, 12 jugadores lesionados, pero más allá del resultado, creo que vamos en ascenso.

«Llegamos en buena forma, con ánimo, hemos recuperado a jugadores y llegamos en el momento adecuado. Los 26 me ofrecen muchas opciones. No veo debilidades ni dificultades en ninguna posición».

Su lista combina veteranos, jóvenes y jugadores que llegan en su mejor momento. Hace dieciséis años, en la misma fecha, Sudáfrica y México inauguraron el Mundial 2010 en Johannesburgo. Ahora la historia se repite: Aguirre dirige a México en casa, quizá en su última gran actuación con la selección.

Estas son las cinco claves de GOAL para el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MEXAFP

    La presencia eterna de Rafa Márquez

    Rafa Márquez ha estado presente en casi todos los Mundiales de México desde 1998, con la excepción de Catar 2022.

    En el único Mundial de este siglo sin Márquez, el Tri quedó eliminado en la fase de grupos por primera vez desde 1978. Ahora no vestirá la camiseta, pero acompañará a Javier Aguirre en el banquillo, dando instrucciones y definiendo la estrategia.

    Se espera que Márquez asuma el cargo de seleccionador tras este ciclo, lo que añade otra dimensión a su papel este verano. Aguirre sigue al mando, pero Márquez ya no solo observa y aprende.

    «La evolución de Rafa ha sido enorme», afirmó Aguirre la semana pasada en Toluca. «Al principio solo observaba, pero ahora, cuando lo ves entrenar, dices: “Este tipo es un entrenador”. Pronto me haré a un lado y él tomará el relevo. No veo ningún problema».

    Márquez encarna los mejores momentos de México en la Copa del Mundo, pero también sus mayores frustraciones. Vivió eliminaciones dolorosas, la presión, las críticas y el peso de la camiseta. Esa experiencia le otorga autoridad ante jugadores que crecieron viéndolo liderar a El Tri.

    Sería exagerado sugerir que Márquez tomará las decisiones importantes en este Mundial: Aguirre sigue al mando. Pero, sobre todo en partidos en los que México domine la posesión, su influencia podría notarse más. Sudáfrica podría dar el primer indicio.

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  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Jiménez, listo para debutar como titular en el Mundial

    Tras llevar a México a su primer título de la Liga de Naciones de la CONCACAF en 2025, Raúl Jiménez se emocionó.

    Había terminado la Final Four como el jugador más destacado, marcando los cuatro goles de México en el torneo. Para él fue un alivio: tras todo lo vivido, por fin se sintió el referente de la selección.

    Llegar hasta ahí fue duro tras la lesión en la cabeza que sufrió con el Wolverhampton en 2020, en un partido de la Premier contra el Arsenal en el Emirates. Su regreso ha sido espectacular y ahora busca ser titular y marcar en el Mundial con México.

    Antes de la lesión, era la pieza clave de Gerardo “Tata” Martino y ahora lo es de Aguirre, sobre todo en los primeros meses del proceso, cuando El Tri necesitaba reivindicarse y Jiménez lideró la remontada.

    Hoy, sin embargo, no carga solo con la responsabilidad: Julián Quiñones, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo le acompañan. Ya no debe llevar todo el peso del ataque; ahora debe liderarlo.

    Si marca en su primer Mundial, quizá lo celebre con lágrimas, sobre todo tras el reciente fallecimiento de su padre. El Azteca fue su primera casa futbolística y marcar allí sería cerrar el círculo.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-RSA-PANAFP

    ¿Está Sudáfrica preparada para este primer partido?

    La preparación de los Bafana Bafana para su debut mundialista tuvo un claro toque de la CONCACAF, aunque distinto a lo que México les exigirá en el Estadio Azteca. En marzo jugó dos veces contra Panamá (1-1 y 1-2) y luego empató 0-0 con Nicaragua. Antes de enfocarse en El Tri, igualó 1-1 con Jamaica en un amistoso a puerta cerrada.

    Esos duelos sirvieron como prueba física y regional, pero ninguno jugó como México: ni en ritmo, ni en posesión, ni en la forma en que el equipo de Aguirre aprovecha la altitud, el público y el tempo del partido para inclinar la balanza.

    Para adaptarse mejor, la selección de Hugo Broos viajó a Pachuca a principios de junio y allí entrenó varios días antes de desplazarse a la capital para el partido del 11 de junio.

    Aun así, la plantilla de Broos tiene talento: Teboho Mokoena puede controlar el centro del campo, Lyle Foster amenaza en ataque y Oswin Appollis, autor de un gol ante Panamá, brilla en las transiciones.

    Quizá no tenga el mismo potencial ofensivo que otros rivales recientes de México, pero llega organizada, aclimatada y con la capacidad de punir cualquier error en un duelo inaugural que ejercerá enorme presión sobre la anfitriona.

  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Será Luis Romo el amuleto de Aguirre?

    En lo que va de 2026, Luis Romo ha jugado 260 minutos con el equipo de Aguirre. No estuvo disponible para los amistosos de marzo contra Bélgica y Portugal, pero eso no pareció preocupar a Aguirre ni a su cuerpo técnico. Aun así, lo incluyeron en la convocatoria definitiva, y cada vez es más fácil entender por qué.

    Su incorporación anticipada a la concentración deEl Tri le ha permitido recuperar velocidad tras una lesión muscular, y su actual estado físico lo hace más útil de lo esperado.

    Ante Sudáfrica, rival que probablemente priorice el orden defensivo, su presencia podría ser clave para México. Le ofrece a Aguirre un jugador capaz de impulsar ataques rápidos, sobre todo si el equipo juega con tres centrales. Además, su movilidad entre líneas puede sorprender a los sudafricanos y obligarlos a adaptarse.

    Pocos pronósticos lo incluyen de titular, pero su estado de forma y su versatilidad podrían sorprender. De no arrancar, seguro sumará minutos en la segunda parte del debut.

    Estuvo en el Mundial 2022 sin jugar, así que podría debutar el 11 de junio.

  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Cuán excepcional es la actual racha de Brian Gutiérrez?

    En este siglo, Giovani dos Santos y Carlos Vela fueron los dos grandes prodigios mexicanos. Durante años hicieron soñar a los seguidores de El Tri. Su talento nunca se dudó, pero tardaron en destacar como goleadores en el Mundial: Giovani marcó su primer gol a los 25 años, en 2014, y Vela a los 29, en 2018.

    Ahora surge la pregunta: ¿será Gutiérrez el siguiente?

    Podría debutar en un Mundial a los 22 años; si marca, logrará algo que ni Gio ni Vela consiguieron a esa edad, aunque ambos debutaron con Aguirre en 2010.

    Marcar en una Copa del Mundo es complicado, más aún para México, que apenas anotó dos veces en Catar 2022. Sin embargo, Gutiérrez llega a 2026 con impulso: en dos amistosos sumó un gol y una asistencia, y el duelo contra Serbia indica que tendrá oportunidades para dejar huella.


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