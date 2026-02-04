Raúl Jiménez y Johan Vásquez lideran a México: ¿quién completa la lista rumbo al Mundial 2026?

México está a las puertas del Mundial. Apenas una ventana FIFA —y un puñado de partidos— separan a El Tri de su debut el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, un escenario que hará historia al convertirse en el primero en albergar tres Copas del Mundo masculinas.
Antes de que llegue ese día, Javier Aguirre aún tiene decisiones clave por resolver. La preparación de México rumbo a 2026 ha sido más exigente que la de la mayoría de las selecciones, con un calendario repleto de amistosos pensado para afinar el funcionamiento del equipo y ampliar el universo de jugadores considerados. Los duelos frente a Panamá y Bolivia, sumados a las próximas pruebas ante Islandia, Portugal y Bélgica, evidencian un plan deliberado para llegar al torneo con ritmo competitivo y certezas.
Sin embargo, esas certezas todavía no terminan de consolidarse. Aunque Aguirre ha señalado que cerca del 80% de la lista final de 26 futbolistas ya está definida, cada partido deja nuevas interrogantes, acentuadas además por una creciente lista de lesionados que incluye a varios nombres que, en principio, apuntaban a ser titulares.
Con la barrera de los 100 días cada vez más cerca, el margen de maniobra se reduce para México. ¿Quiénes tienen su lugar asegurado, quiénes siguen peleando por un sitio y qué tanto pesará el estado físico en la convocatoria definitiva? GOAL pone la lupa sobre el presente de El Tri.