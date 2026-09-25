Raspadori no debería salir como titular, pero está listo para aportar lo suyo entrando en la segunda parte. Con el número 10 a la espalda. Una camiseta tan prestigiosa como pesada, que el duende criado en el Sassuolo, lanzado al gran fútbol por Roberto De Zerbi, no teme vestir. En su carrera siempre ha asumido sus responsabilidades, también cuando no era una primera opción, como en el Napoli y en Madrid, en el Atlético de Madrid. Está listo para hacerlo también con Italia, de la que nunca ha sido un verdadero titular, un verdadero líder. También por una cuestión de rol, de posición. Raspadori sabe hacer de todo, puede jugar en cualquier parte, pero es difícil encontrarle una colocación exacta en el campo. A día de hoy, ¿dónde puede ser efectivamente un valor añadido?