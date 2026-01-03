Cuando Hojlund marcó en su debut con el Napoli, Antonio Conte bromeó que había estado esperando todo el tiempo que fichar al delantero traería a su equipo la misma buena fortuna que otro rechazado de Old Trafford, Scott McTominay, quien había jugado un papel protagónico en el sorprendente triunfo del título de los Partenopei en su primera temporada en el Stadio Diego Armando Maradona.

La suerte no había tenido nada que ver, sin embargo. Conte puede ser una figura divisoria en el fútbol, pero también es un astuto juez de los atributos (a veces ocultos) de un jugador, así como un magnífico gestor de personas. McTominay ha admitido abiertamente que sentía que había sido "mal perfilado" en Manchester, utilizado repetidamente como mediocampista defensivo e incluso como central en ocasiones. Sin embargo, Conte podía ver que el escocés tenía "goles en su ADN" y no podría haber estado más en lo cierto, con McTominay anotando 13 veces durante el éxito del Scudetto de la temporada pasada.

Por supuesto, Conte también tiene antecedentes cuando se trata de revitalizar a un No.9 que ha fracasado en Old Trafford.

Cuando el italiano finalmente tuvo la oportunidad de trabajar con Romelu Lukaku en el Inter después de tres intentos previos de fichar al delantero durante su tiempo a cargo de la Juventus y el Chelsea, transformó al gran belga en uno de los delanteros más efectivos del fútbol mundial mejorando su juego de espaldas al arco.

Crucialmente, Conte está igualmente seguro de que puede hacer algo similar con Hojlund.

"Es un joven de 22 años que estaba en la banca en el Manchester United," entusiasmó el técnico del Napoli después del gol de la victoria de Hojlund contra el Genoa el 5 de octubre. "Tiene un margen significativo para mejorar. Necesita trabajar porque tiene el potencial para convertirse en una estrella, y lo está demostrando."