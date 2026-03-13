¡Rasmus Hojlund no volverá al Manchester United! El director deportivo del Nápoles confirma los planes para cerrar el traspaso definitivo del delantero cedido

La decisión del United de autorizar la salida de Hojlund en calidad de cedido parece haber dado sus frutos para todas las partes implicadas, ya que el delantero danés está viviendo un notable cambio de rumbo en su carrera en la Serie A. Tras una etapa complicada en Old Trafford, donde le costó justificar su elevado precio, el delantero ha recuperado su olfato goleador bajo la tutela de Antonio Conte, convirtiéndose rápidamente en el eje central del ataque del Nápoles.

La trayectoria del jugador de 23 años en Nápoles se ha caracterizado por una regularidad de la que carecía en la Premier League, mostrándose como una presencia más refinada y físicamente dominante que el jugador que abandonó Manchester.