El Arsenal logró una victoria por 1-0 sobre el Nápoles en la Champions League el martes por la noche, apoyándose en su sólida defensa para sellar los tres puntos. Martin Odegaard marcó un gol soberbio desde la frontal del área a falta de 15 minutos para completar otra actuación de jugador del partido.

El equipo de Arteta dominó el encuentro, pero le costó ampliar su ventaja durante la noche. La falta de puntería de Bukayo Saka y Piero Hincapie mantuvo el partido ajustado, obligando al Arsenal a depender en gran medida de su zaga para cruzar la línea de meta.

A pesar del estrecho margen de victoria, el Arsenal dio una sensación de total comodidad. El finalista de la temporada pasada neutralizó con éxito al conjunto de la Serie A para asegurarse un triunfo europeo vital.