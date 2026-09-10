Raphinha volvió a mostrar su versión más devastadora mientras el Barcelona arrancaba con victoria su campaña en la Liga de Campeones. Situado como delantero centro, el capitán brasileño firmó un brillante doblete para liderar una dominante actuación en casa ante la afición catalana.

Su primer gol llegó tras dejar a dos defensores en el suelo con un rápido recorte hacia atrás, mientras que el segundo nació de una carrera medida tras una asistencia de Pedri.

El doblete elevó la impresionante cifra de Raphinha a ocho goles en solo cinco partidos en este arranque de temporada.