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Raphinha zanja el debate sobre el Balón de Oro tras firmar un doblete en el estreno del Barcelona en la Liga de Campeones
Raphinha brilla en el papel de delantero centro
Raphinha volvió a mostrar su versión más devastadora mientras el Barcelona arrancaba con victoria su campaña en la Liga de Campeones. Situado como delantero centro, el capitán brasileño firmó un brillante doblete para liderar una dominante actuación en casa ante la afición catalana.
Su primer gol llegó tras dejar a dos defensores en el suelo con un rápido recorte hacia atrás, mientras que el segundo nació de una carrera medida tras una asistencia de Pedri.
El doblete elevó la impresionante cifra de Raphinha a ocho goles en solo cinco partidos en este arranque de temporada.
- ANP
El capitán exige la perfección en casa
Hablando tras el pitido final, Raphinha destacó el alto nivel de exigencia que supone jugar ante la afición del Barcelona en casa. El jugador de 29 años expresó su satisfacción por la manera en que la plantilla controló el ritmo desde el pitido inicial.
También subrayó la necesidad de mantener la regularidad a lo largo de una temporada larga para garantizar un éxito continuo.
«Jugando ante nuestra afición, tenemos que hacer un fútbol casi perfecto», dijo Raphinha. «Hemos estado muy bien desde el principio, controlando el partido. Empezar así nos da mucha confianza.
Raphinha revela la charla de ánimo para Lamine Yamal
Raphinha también demostró su liderazgo sin balón, al revelar cómo animó a su compañero Lamine Yamal antes de que el adolescente marcara de falta. Al ver que Lamine perdía la concentración en momentos de frustración, el capitán le dedicó unas palabras de apoyo decisivas.
El brasileño abrazó a Lamine durante la celebración del gol, mostrando su alegría por ver a su compañero de banda volver a marcar.
"Sé cuándo pierde la concentración porque las cosas no le están saliendo bien", explicó Raphinha. "Intentaba animarle. Estoy muy feliz de que marcara, estoy seguro de que necesitaba ese gol".
- Joan Gosa
El delantero zanja el debate sobre el Balón de Oro
Aunque sonreía al hablar de su trabajo y de su gran estado de forma, el ánimo de Raphinha cambió cuando le preguntaron por su ausencia en la lista de nominados al Balón de Oro. El capitán zanjó rápidamente el asunto y prefirió centrarse por completo en los logros colectivos con el Barcelona.
Su exhibición goleadora reafirmó su condición de líder clave en la plantilla, sometida a una gran exigencia.
"Yo no hablo de eso, hablo del Barcelona", concluyó Raphinha. "Estamos haciendo una temporada espectacular".
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