¡Raphinha y Joan García están de vuelta! Hansi Flick confirma que la estrella de Brasil y el portero están listos, pero el Barcelona aún no está seguro sobre Frenkie de Jong y Pedri antes del regreso al Camp Nou
De Jong lesionado, Rashford enfermo, el Barça entra al regreso al Camp Nou con dudas clave
El tan esperado regreso de Barcelona al Camp Nou llega bajo nubes pesadas de preocupación, ya que tanto De Jong como Rashford enfrentan incertidumbre para el choque contra el Athletic Club. De Jong, lidiando con molestias relacionadas con su lesión anterior en el área de la ingle, no ha entrenado a plena intensidad. En su conferencia de prensa antes del partido de liga, Flick se negó a confirmar su participación, admitiendo solo que el equipo ha entrenado alternativas y se adaptará si él no puede jugar.
"Hemos estado entrenando cómo queremos jugar mañana y sabemos cómo reemplazarlo. Pero no quiero hablar de eso hoy, lo verán mañana. Es lo mismo con Frenkie que con Pedri: son grandes jugadores y nos dan confianza. Pero a veces no podemos contar con ellos y tenemos que manejar esa situación", dijo Flick.
Complica aún más las cosas la repentina gripe de Rashford, que lo obligó a dejar el entrenamiento temprano en días consecutivos. El inglés, que ha sido fundamental con seis goles y nueve asistencias esta temporada, se presentó al club con fiebre alta y fue enviado a casa nuevamente. Flick admitió que tiene dudas, un golpe significativo considerando la dependencia del Barça de sus carreras directas durante las transiciones. Sin embargo, con Raphinha en el banco ahora, Flick estará un poco aliviado.
"Marcus tiene fiebre y no ha podido entrenar ayer ni hoy. Tengo algunas dudas sobre él para el partido de mañana. Pero la buena noticia es que Raphinha está de vuelta, y realmente aprecio lo que aporta al equipo. Veremos mañana; lo importante es que ha regresado. Comenzará en el banco, sin embargo", dijo Flick.
¡Raphinha y Joan García regresan al primer equipo!
Garcia, quien se había convertido en la presencia defensiva más estable del Barça antes de rasgarse el menisco medial en septiembre, está completamente recuperado y listo para comenzar. Flick lo confirmó con una sonrisa: “¿Qué piensas? ¿Sí? Bueno, tienes razón.” Su distribución calmada y el comando del área se habían echado mucho de menos durante un período de inconsistencia defensiva.
Mientras tanto, Pedri continúa su recuperación acelerada pero cuidadosamente gestionada. Su rotura del músculo bíceps femoral desestabilizó la estructura del mediocampo del Barça, pero el club ahora espera que participe contra el Chelsea la próxima semana si el progreso continúa.
“Estamos tomando paso a paso, no vamos a ponerle presión. Eso no sería lo correcto. Pero está bien, está progresando bien. Estamos contentos con cómo van las cosas, estará de regreso pronto. Si estará de regreso contra el Chelsea... No lo sé todavía”, insistió Flick, negándose a arriesgarlo prematuramente. La situación de De Jong refleja esta incertidumbre, ambos son esenciales, pero ninguno está garantizado.
Lamine Yamal también ha regresado al entrenamiento completo y se espera que juegue minutos controlados, aliviando aún más la presión sobre el equipo a medida que se acerca la parte más ocupada del calendario.
El Barça regresa al Camp Nou después de dos años fuera
Después de dos temporadas en Montjuic, el Barcelona finalmente regresa a su verdadero hogar. La reapertura del Camp Nou marca el comienzo de un nuevo capítulo tras años de retrasos en la renovación, desafíos logísticos y tensiones financieras.
La reconstrucción del estadio, iniciada en 2023, enfrentó repetidas interrupciones y problemas de cumplimiento, lo que retrasó su finalización más allá de las proyecciones originales. El regreso por fases significa que solo partes del estadio son accesibles, pero incluso esta reapertura parcial restaura un sentido de identidad que el club ha extrañado enormemente. Flick habló abiertamente sobre el impacto emocional durante el entrenamiento: “Creo que preferimos jugar en el Camp Nou. Para nosotros, así es como es. Cuando entrenamos allí, cuando subí las escaleras y entré en el campo, la sensación fue increíble.”
Flick enfatiza la confianza antes de un crucial periodo de cuatro semanas
Con nueve partidos en cuatro semanas y el grupo de la Liga de Campeones en juego, Flick destacó anteriormente la necesidad de confianza en el equipo. Reconoció que los recientes rendimientos, incluyendo la pobre primera mitad contra el Celta Vigo, muestran un equipo que lucha por jugar con autoridad. Pero también insistió en que el regreso de jugadores clave y la energía del Camp Nou pueden ayudar a recuperar el impulso.
Flick destacó que el Barça no puede permitirse distracciones por ruido externo, disputas federativas o especulaciones.
"Estamos tomando un partido a la vez. Eso es lo que queremos hacer. Todavía queda mucho camino por recorrer hasta finales de mayo y, al igual que la temporada pasada, nunca debemos dudar de lo que queremos hacer y cómo queremos jugar. Esta temporada continuamos en el mismo camino", dijo Flick.