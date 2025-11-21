¡Raphinha y Joan García están de vuelta! Hansi Flick confirma que la estrella de Brasil y el portero están listos, pero el Barcelona aún no está seguro sobre Frenkie de Jong y Pedri antes del regreso al Camp Nou

El tan esperado regreso de Barcelona al Camp Nou llega bajo nubes pesadas de preocupación, ya que tanto De Jong como Rashford enfrentan incertidumbre para el choque contra el Athletic Club. De Jong, lidiando con molestias relacionadas con su lesión anterior en el área de la ingle, no ha entrenado a plena intensidad. En su conferencia de prensa antes del partido de liga, Flick se negó a confirmar su participación, admitiendo solo que el equipo ha entrenado alternativas y se adaptará si él no puede jugar.

"Hemos estado entrenando cómo queremos jugar mañana y sabemos cómo reemplazarlo. Pero no quiero hablar de eso hoy, lo verán mañana. Es lo mismo con Frenkie que con Pedri: son grandes jugadores y nos dan confianza. Pero a veces no podemos contar con ellos y tenemos que manejar esa situación", dijo Flick.

Complica aún más las cosas la repentina gripe de Rashford, que lo obligó a dejar el entrenamiento temprano en días consecutivos. El inglés, que ha sido fundamental con seis goles y nueve asistencias esta temporada, se presentó al club con fiebre alta y fue enviado a casa nuevamente. Flick admitió que tiene dudas, un golpe significativo considerando la dependencia del Barça de sus carreras directas durante las transiciones. Sin embargo, con Raphinha en el banco ahora, Flick estará un poco aliviado.

"Marcus tiene fiebre y no ha podido entrenar ayer ni hoy. Tengo algunas dudas sobre él para el partido de mañana. Pero la buena noticia es que Raphinha está de vuelta, y realmente aprecio lo que aporta al equipo. Veremos mañana; lo importante es que ha regresado. Comenzará en el banco, sin embargo", dijo Flick.