El internacional brasileño ha dado un paso importante hacia su regreso a la competición tras reincorporarse a sus compañeros para completar una sesión de entrenamiento el jueves por la mañana. Después de pasar los últimos días siguiendo un programa individual adaptado sobre el césped, el delantero pudo realizar el entrenamiento de recuperación junto al resto de la plantilla tras su regreso de Turquía, donde disputó un partido de la Champions League. Su presencia en el grupo supone una novedad importante para Flick, que ha echado de menos la intensidad y la presión incansable del atacante en los últimos encuentros.

Aunque el jugador de 29 años no viajó con el equipo para la victoria por 4-1 ante el Galatasaray, aprovechó ese tiempo en Barcelona para aumentar su carga de trabajo físico. Este enfoque disciplinado le permitió mejorar su estado de forma mientras el equipo estaba fuera del país y mantenerse en condiciones de regresar en el Benito Villamarín. Según Sport, el cuerpo técnico está pendiente de cómo responde su cuerpo al aumento de la intensidad antes de tomar una decisión definitiva sobre su inclusión en la convocatoria para el partido.