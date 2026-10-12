El Barcelona retrasará su regreso a España: pasará la noche en Estambul y celebrará una sesión de entrenamiento el miércoles para mantener frescos a sus jugadores, según informa MARCA. Aunque Raphinha se suma a Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Roony Bardghji en la lista de bajas, Flick aún dispone de un gran potencial ofensivo con Lamine Yamal, Karim Adeyemi y Gabriel Jesus.

El entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, también afronta dudas a la hora de confeccionar el equipo: no podrá contar con el defensa Wilfried Singo, lesionado, ni con Lesley Ugochukwu, sancionado.



