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Raphinha se perderá el duelo contra el Galatasaray porque Hansi Flick prioriza la condición física a largo plazo del capitán del Barcelona
El Barcelona gestiona la carga de trabajo del extremo
Flick ha decidido no llevar a Raphinha a Estambul para priorizar el buen estado físico del capitán a largo plazo. Esta postura prudente responde al deseo de evitar los errores del pasado, cuando acelerar la recuperación del extremo provocó dos contratiempos musculares distintos. Estas precauciones se consideran fundamentales, especialmente ante el incesante calendario de partidos que afronta el gigante español a medida que se intensifica la temporada.
- ZUMA Press Wire
Un enfoque prudente determina la política de selección
La decisión de dejar fuera al extremo responde a un acuerdo mutuo que Flick reveló en la rueda de prensa previa al partido del viernes contra el Getafe. El entrenador y el jugador coincidieron en no asumir riesgos innecesarios, especialmente porque este encuentro no tiene el carácter decisivo del Clásico, previsto para el domingo 25 de octubre. Con partidos que pueden marcar la temporada en el horizonte, el club ha priorizado que su delantero estrella esté en plena forma antes que forzar su participación en competición continental.
La rotación de la plantilla contrarresta un calendario exigente
El Barcelona retrasará su regreso a España: pasará la noche en Estambul y celebrará una sesión de entrenamiento el miércoles para mantener frescos a sus jugadores, según informa MARCA. Aunque Raphinha se suma a Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Roony Bardghji en la lista de bajas, Flick aún dispone de un gran potencial ofensivo con Lamine Yamal, Karim Adeyemi y Gabriel Jesus.
El entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, también afronta dudas a la hora de confeccionar el equipo: no podrá contar con el defensa Wilfried Singo, lesionado, ni con Lesley Ugochukwu, sancionado.
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A los viajeros continentales les esperan pruebas exigentes
El gigante catalán tiene la oportunidad de afianzarse en la zona alta de la clasificación de la Champions League tras iniciar la fase de liga con una contundente goleada por 5-1 al Feyenoord. El equipo de Flick también viaja con la moral reforzada tras ganar en cada una de sus tres últimas visitas al vigente campeón de Turquía. Después de la prueba del martes en el Rams Park, el Barcelona tendrá que cambiar rápidamente el chip para afrontar una exigente visita al Real Betis en La Liga el sábado.
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