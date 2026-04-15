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Raphinha se disculpa por el gesto a un aficionado «irrespetuoso» del Atlético de Madrid tras la eliminación del Barcelona de la Liga de Campeones
Las tensiones llegan al límite en Madrid
El ambiente en Madrid era electrizante cuando el equipo local avanzó a semifinales eliminando al conjunto de Hansi Flick. Raphinha, que vio el partido desde la banda por una reciente lesión, hizo un gesto a la afición rival sugiriendo que serían eliminados en la siguiente ronda.
Tras el incidente, el exjugador del Leeds United usó las redes sociales para aclarar: «Pido disculpas por mi gesto, que no refleja mis valores ni mi carácter. Fue un acto impulsivo en un momento de tensión, en respuesta a un aficionado que me faltaba al respeto».
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Reacción airada ante la actuación arbitral
Aunque el gesto generó revuelo, las declaraciones de Raphinha sobre el arbitraje han recibido aún más críticas. El brasileño fue directo y usó un lenguaje muy duro para describir la injusticia que, en su opinión, se produjo en el campo. Declaró en TNT Sports Brasil: «Para mí, nos han robado. No quiero hablar del arbitraje, pero jugamos muy bien, cometieron no sé cuántas faltas y el árbitro ni siquiera les sacó una sola tarjeta amarilla. El arbitraje fue muy malo en todas las decisiones que tomó».
La frustración del Barça se centró en dos momentos clave: un gol anulado a Ferran Torres y una petición de penalti rechazada por una entrada sobre Dani Olmo. Raphinha añadió: «Es humano errar, pero ¿que vuelva a ocurrir en otro partido? Jugamos muy bien, pero nos han robado la eliminatoria. Ha sido duro, sobre todo al ver que tuvimos que esforzarnos el triple para ganar. Quiero entender por qué [el árbitro] tiene tanto miedo de que el Barça pase de ronda».
Posibles sanciones de la UEFA
Sus explosivas declaraciones podrían acarrear problemas al jugador y al club. La UEFA suele castigar a quienes cuestionan públicamente a los árbitros. Ahora se teme que Raphinha sea sancionado y se pierda parte de la próxima campaña europea.
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La atención vuelve a centrarse en La Liga
El gigante catalán vuelve a La Liga el 22 de abril para visitar al Celta de Vigo. Tras quedar atrás las competiciones europeas, debe centrarse en mantener su forma en España, donde lidera la clasificación con nueve puntos sobre el Real Madrid, a falta de siete jornadas.