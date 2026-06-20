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Raphinha recibe buenas noticias tras someterse a pruebas médicas por su lesión, tras la victoria ante Haití
Señales positivas tras las evaluaciones médicas
Raphinha se sometió el sábado por la mañana a pruebas médicas para evaluar la lesión en el muslo derecho que sufrió durante la victoria de Brasil sobre Haití el viernes. El delantero causó preocupación al tener que abandonar el campo en la primera parte por un dolor agudo en el músculo posterior.
Aunque la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aún no emite un informe médico oficial, el pronóstico inicial es positivo. Según Gazeta Esportiva, se espera que el jugador del Barcelona se mantenga en la convocatoria, lo que alivia a Carlo Ancelotti y a la afición.
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Cómo gestionar un problema recurrente relacionado con el ejercicio físico
La preocupación por la lesión es especial, dada la reciente historia médica del jugador. En el parón internacional de marzo, el extremo de 29 años ya se retiró de la convocatoria por molestias similares en el muslo, tras una temporada liguera complicada, con cuatro lesiones en la misma zona.
Aun así, tras su cambio contra Haití se le vio caminar con normalidad y recibió atención médica en el banquillo, lo que alimenta el optimismo sobre una pronta recuperación.
Normativa del torneo y restricciones en la plantilla
La condición física del delantero es crucial por las estrictas normas de la FIFA. Si Raphinha quedara descartado del Mundial, Brasil no podría convocar a un sustituto, pues el plazo para cambios venció 24 horas antes del debut contra Marruecos.
Una vez iniciada la fase de grupos, ninguna selección puede modificar su lista, salvo los porteros. Esto presiona al cuerpo médico de la Seleção para que el jugador esté listo para los cruces.
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Neymar vuelve para el partido contra Escocia
La selección brasileña realizó el sábado por la mañana un entrenamiento de recuperación en el hotel y en el gimnasio de Columbia Park. Después, los jugadores tuvieron la tarde libre para descansar.
Ahora Brasil se enfoca en su último partido del Grupo C ante Escocia, en el que se espera el regreso de Neymar, ausente por lesión en los dos primeros encuentros. Tras la victoria 3-0 sobre Haití, Ancelotti confirmó: «Neymar entrenará mañana en solitario y el lunes con el grupo; estará disponible para el duelo contra Escocia».