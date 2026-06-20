Raphinha recibe buenas noticias tras someterse a pruebas médicas por su lesión, tras la victoria ante Haití

Raphinha se sometió el sábado por la mañana a pruebas médicas para evaluar la lesión en el muslo derecho que sufrió durante la victoria de Brasil sobre Haití el viernes. El delantero causó preocupación al tener que abandonar el campo en la primera parte por un dolor agudo en el músculo posterior.

Aunque la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aún no emite un informe médico oficial, el pronóstico inicial es positivo. Según Gazeta Esportiva, se espera que el jugador del Barcelona se mantenga en la convocatoria, lo que alivia a Carlo Ancelotti y a la afición.