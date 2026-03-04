Raphinha, «orgulloso» del Barcelona a pesar de la derrota ante el Atlético de Madrid, y la estrella brasileña predice un «final de temporada espectacular»

«Me voy muy orgulloso de este equipo», declaró Raphinha en la zona mixta tras el pitido final. «Si seguimos jugando así, tendremos un final de temporada espectacular». El ambiente en el estadio era sorprendentemente positivo para un equipo eliminado, ya que los aficionados locales se quedaron mucho tiempo después del pitido final para ovacionar a sus jugadores. Raphinha no tardó en reconocer el impacto de la recién estrenada Grada d'Animacio, señalando: «La verdad es que creo que somos nosotros los que tenemos que dar las gracias a la afición, lo han hecho espectacularmente. Cuando jugamos en casa, necesitamos sentir a la afición. Es algo importante para nosotros. Creo que la afición está orgullosa».

Raphinha admitió que la desventaja inicial era simplemente demasiado grande para superarla: «Dimos todo lo que teníamos. El Atlético lo hizo muy bien. Hicimos todo lo posible, pero nos quedamos un poco cortos. Estamos decepcionados por no pasar a la final, pero con más conclusiones positivas que negativas. La intensidad con la que entramos, las ganas de remontar... El Atlético lo remató en el primer partido, hay que reconocer su mérito».