Cinco partidos jugados, cinco victorias, cuatro de ellas logradas marcando cinco goles. La última, anoche, en el debut en la League Phase de la Champions League, ante el Feyenoord, al que derrotó por 5-1. El inicio de temporada del Barcelona es espectacular, también este año el equipo entrenado por Flick es uno de los favoritos para ganar la Orejona. O quizá lo justo sea decir EL favorito. Una etiqueta que el Barcelona acepta con mucho gusto: el objetivo de este año no es LaLiga, sino llegar a la final del Metropolitano de Madrid. Los equipos a batir son los de siempre, desde el Real Madrid hasta el Arsenal, desde el Paris Saint-Germain hasta el Bayern de Múnich (además del Inter, que ha jugado dos finales en los últimos cuatro años años), pero este año el Barça parece tener una marcha más que los demás.
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Raphinha como Cristiano Ronaldo, ¿es el Barcelona el equipo más fuerte del mundo?
Mercado estelar
Mérito de un mercado que ha mejorado la plantilla. Las salidas de Ferran Torres, Rashford y Lewandowski (acabado en la Major League Soccer, en Chicago) no han creado malestar; arriba han llegado jugadores que mantienen alto el nivel, que aportan soluciones que faltaron el año pasado. De Gordon a Adeyemi, pasando por Gabriel Jesus, ayer autor de un gol dos minutos después de su entrada al campo, todos se han integrado perfectamente en el juego del Barcelona, que tiene una infinidad de variantes ofensivas. El verdadero golpe ha llegado, sin embargo, en el centro del campo, con el campeón del mundo y Balón de Oro 2024 Rodri, el hombre que ha dado el salto de calidad, que garantiza orden y ritmo. Fundamental en la construcción y en los equilibrios defensivos, era el perfil que hacía falta, el que le faltaba al Barcelona.
Raphinha, el hombre de más
Una de las claves del explosivo inicio del Barcelona es, sin duda, Raphinha, autor de 8 goles en sus primeros 5 partidos de la temporada. En la historia azulgrana, solo Kocsis, en la temporada 1958-59, lo hizo mejor, con 9 tantos. El ex del Leeds como falso 9 funciona, y con el doblete de ayer alcanzó los 21 goles en Champions con la camiseta del club catalán, en el quinto puesto de esta clasificación especial, solo por detrás de Messi, inalcanzable con 126, Suárez (25), Rivaldo (25) y Lewandowski (23). El brasileño, que llega de un mal Mundial, es el hombre de más de un equipo que va a otra velocidad. Según Giovanni van Bronckhorst, entrenador del Feyenoord, "por cómo juegan, es el mejor equipo del mundo en este momento".
¿Raphinha como Cristiano Ronaldo?
De extremo a delantero centro, la evolución de Raphinha recuerda a la de Cristiano Ronaldo. Así lo cree su exentrenador en la época del Vitoria Guimaraes, Vitor Campelos: "En 2015-16 lo alineé como delantero centro en un partido contra el Porto B. Era muy joven, pero tenía la agresividad adecuada de cara a portería. Entiende el juego, tiene grandes lecturas y ataca la profundidad. En el futuro puede convertirse en un 9 como Cristiano Ronaldo", dijo en una entrevista a Sport. Los éxitos del Barcelona pasan por sus goles, este año el equipo a batir.
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