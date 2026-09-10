Raphinha como Cristiano Ronaldo, ¿es el Barcelona el equipo más fuerte del mundo?

Cinco partidos jugados, cinco victorias, cuatro de ellas logradas marcando cinco goles. La última, anoche, en el debut en la League Phase de la Champions League, ante el Feyenoord, al que derrotó por 5-1. El inicio de temporada del Barcelona es espectacular, también este año el equipo entrenado por Flick es uno de los favoritos para ganar la Orejona. O quizá lo justo sea decir EL favorito. Una etiqueta que el Barcelona acepta con mucho gusto: el objetivo de este año no es LaLiga, sino llegar a la final del Metropolitano de Madrid. Los equipos a batir son los de siempre, desde el Real Madrid hasta el Arsenal, desde el Paris Saint-Germain hasta el Bayern de Múnich (además del Inter, que ha jugado dos finales en los últimos cuatro años años), pero este año el Barça parece tener una marcha más que los demás.