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Raphinha (C)Getty Images
Moataz Elgammal
Traducido por

Raphinha, capitán del Barcelona, confirma su deseo de firmar un nuevo contrato y retirarse en el Camp Nou

Raphinha
Barcelona
Primera División

El extremo del Barcelona Raphinha ha declarado públicamente su compromiso absoluto con el club catalán, expresando un firme deseo de firmar una ampliación de contrato y, en última instancia, poner fin a su carrera profesional en el Camp Nou. El delantero brasileño ha disfrutado de un inicio sensacional de la presente temporada, marcando con facilidad y luciendo el brazalete de capitán, lo que ha reforzado aún más sus planes a largo plazo.

  • El sensacional inicio de temporada refuerza el compromiso de Raphinha

    Tras un verano de intensa especulación sobre su futuro, Raphinha ha zanjado de forma contundente cualquier rumor sobre una salida al confirmar su intención de seguir en el Barcelona en el futuro previsible. El atacante reveló que está deseando sentarse con la cúpula del club para hablar de un nuevo contrato.

    Raphinha fue designado primer capitán por el técnico Hansi Flick esta temporada, y esa responsabilidad añadida parece haber elevado su rendimiento sobre el terreno de juego. El jugador lidera actualmente la tabla de goleadores en España con nueve tantos, lo que demuestra su enorme valor para un equipo que ha arrancado la campaña nacional de forma espectacular.

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    Las conversaciones para ampliar el contrato se vislumbran en el horizonte

    El actual acuerdo entre Raphinha y el Barcelona se extiende hasta el verano de 2028, pero el director deportivo Deco ya ha indicado que el club tiene planes para asegurar su futuro a largo plazo. Raphinha recibió con satisfacción la invitación a negociar y explicó cuáles fueron sus primeras sensaciones cuando anteriormente comprometió su futuro con el gigante español.

    "Renové hasta 2028 con la idea de que, para entonces, tendría 30 o 31 años y no sabía cómo iba a responder", declaró Raphinha a RAC1. El jugador admitió que su sobresaliente condición física y su brillante estado de forma han cambiado por completo su perspectiva respecto a cuántos años le quedan en la élite absoluta del fútbol europeo.

  • Retirarse en el Camp Nou es el sueño definitivo

    Raphinha se siente completamente asentado bajo la dirección de Hansi Flick y cree que puede mantener su extraordinario rendimiento durante varias temporadas más. El prolífico goleador quiere recompensar la confianza depositada en él dedicando el resto de su carrera como jugador al Barcelona.

    Subrayando su deseo de evitar cualquier futuro traspaso, Raphinha afirmó con confianza: "Pero, teniendo en cuenta cómo he empezado la temporada, entiendo que tengo cuerda para unos cuantos años más. Así que sí, estaría encantado de ampliar un poco mi contrato y terminar mi carrera aquí sin tener que irme a ningún otro sitio". Su reciente triplete contra el Racing Santander pone de relieve exactamente por qué el Barcelona está desesperado por retenerle.

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  • raphinha yamalGetty Images

    ¿Qué viene ahora para el Barcelona y Raphinha?

    Raphinha regresará a la acción nacional el sábado, cuando el Barcelona se enfrente al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El capitán estará decidido a aumentar su impresionante cifra de nueve goles en liga y mantener su impulso. Después de ese partido, la atención se centrará en los próximos encuentros cruciales de la Liga de Campeones de la UEFA, donde Raphinha marcó recientemente dos goles en una brillante victoria por 5-1 sobre el Feyenoord.

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